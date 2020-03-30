財政部緊盯 5月報稅擬分流、管控人數

新冠肺炎疫情延燒，面對5月報稅人潮，財政部嚴陣以待，要求各區國稅局及各稽徵所嚴格控管室內人數，並加強宣導線上取號、線上報稅、四大超商取得查詢碼等便民措施，降低人擠人的群聚風險。

財政部長蘇建榮今（30）日在立法院財政委員會表示，日前他已與五區國稅局召開會議，研議今年報稅分流機制，要求務必做好防疫措施，明（31）日也將再由財政部次長吳自心主持會議，討論配套細節，足見財政部對於報稅分流的重視。

賦稅署署長李慶華表示，各區國稅局在報稅防疫措施上的方向大致已定，主要是配合中央流行疫情指揮中心指示，避免百人以上的室內活動，因此國稅局、各稽徵所也都將配合管控室內人數。

李慶華表示，除了室內人數少於百人之外，人跟人之間也要保持一公尺以上的適當距離，因此各稽徵機關會依據自身空間大小，來因地制宜，管控現場人數。

此外李慶華也表示，現在網路報稅非常方便，民眾可以多加利用，若非得要到國稅局現在臨櫃申報，也可多加利用線上取號，等到快輪到自己的時候再到現場，除了節省時間，也降低群聚風險。

今年財政部也推出新措施，民眾自4月28日起可前往四大超商，操作多媒體事務機（如統一超商的ibon），就可取得查調所得所需的「查詢碼」，藉此查詢碼前往綜所稅申報網站，搭配輸入身分證字號及戶籍謄本上的戶號，也可完成線上報稅，可免使用自然人憑證或健保卡，無卡就能安心報稅。

李慶華表示，往年由於5月1日適逢勞動節假期，通常前往現場報稅的民眾非常多，財政部對此相當重視，已與五區國稅局共同研擬分流機制並沙盤推演，讓民眾在疫情期間也能夠安心報稅。