快訊

實名制口罩4月9日起成人每14天9片 取消單雙號購買限制

直播／新冠疫情嚴峻！24小時內添3死 今新增8確診病例

聽新聞
test
0:00 / 0:00

仁寶去年EPS 1.6元 配發現金股利1.2元

經濟日報 / 經濟日報 記者吳凱中／即時報導

仁寶（2324）去年每股盈餘（EPS）繳出1.6元，低於2018年度水準，董事會本日亦通過去年盈餘分配案，決議每股配發現金股利1.20 元，換算現金殖利率約為6.9%。

仁寶今（30）日公告去年財報，合併營收達9,804.42 億元、年增 1%。在持續改善產品組合及提升效率的努力下，合併營業淨利為105.86億元、年增 14%。扣除業外及所得稅費用後，歸屬母公司業主之淨利為69.56 億元、年減22%，每股盈餘1.6元，低於2018年2.05元水準。

仁寶董事會本日亦通過去年盈餘分配案，決議每股配發現金股利 1.20 元，相當於75%配發率。以今日收盤價17.3元計算，現金殖利率約6.9%。

仁寶去年第四季合併營收為2,675.23 億元、季增 7%，成長動能主要來自於智慧裝置產品。受惠於效率改善及營運規模提升，合併營業淨利為30.86 億元，較前一季成長28%，亦較去年同期成長 15%。扣除業外及所得稅費用後，歸屬母公司業主之淨利為20.14 億元，單季每股盈餘 0.47元。

仁寶 所得稅

延伸閱讀

三利多加持 鴻海去年EPS上看8.5元

仁寶、欣興法說 產業指標

蘋概股仁寶欣興30日法說 市場關注復工進展

外資掛保證 「穩息概念股」不怕疫情砍股利

相關新聞

仁寶去年EPS 1.6元 配發現金股利1.2元

仁寶（2324）去年每股盈餘（EPS）繳出1.6元，低於2018年度水準，董事會本日亦通過去年盈餘分配案，決議每股配發現...

稅額試算後不補不退 期間內仍須回復確認

每年5月報稅季，許多民眾會申請適用稅額試算服務，通常可在4月收到國稅局寄發的稅額試算通知書。財政部中區國稅局提醒，民眾收到後，即使無須補稅也無退稅，仍要記得在申報期間內回復確認，否則就不算完成報稅，隔年也就無法再適用稅額試算服務。

新聞中的法律／旅遊退費依定型化契約辦理

因新冠肺炎疫情延燒全球，包括中港澳、亞洲國家、歐洲各國、美國等100多個國家、地區，被中央流行疫情指揮中心列為國際旅遊疫情建議第三級警告，請民眾避免至當地所有非必要旅遊，因此，旅客參團解約退費原則，依據國外旅遊定型化契約應記載及不得記載事項第14點（國外旅遊定型化契約第14條）規定辦理。

企業報稅 留意四類財稅差異

財政部提醒，企業在報稅時，財務跟稅務上有常見的四大差異，報稅時記得進行帳外調整，包括超出稅法規定的列支限額、經營業務外的損失、未實現的損失、收入與費用配合原則等，在財會上可認列，但在稅法上卻不予認列費用或損失，提醒納稅人留意。

今年5月報稅起 放寬「無謀生能力」扶養親屬認定標準

財政部發布最新解釋，放寬符合「無謀生能力」扶養親屬免稅額的認定，從原本年收入低於免稅額八點八萬元才能列報，改為基本生活費十七點五萬元為標準，適用長照扣除額的親屬也可列報扶養，今年五月申報所得稅適用。

受新冠疫情衝擊申請延期繳稅 財部提醒三原則

財政部於今（25）日發布「稅捐稽徵機關受理納稅義務人因新冠肺炎疫情影響申請延期或分期繳納稅捐審核原則」，協助受疫情影響的...

熱門新聞

台積電延後3奈米試產 打亂半導體龍頭關鍵戰

三利多加持 鴻海去年EPS上看8.5元

開第一槍 宏碁、華碩筆電印度喊漲

疫情效應 台積3奈米延後試產

全球經濟前景急遽惡化 楊金龍：央行射「抗疫」三箭

南韓兩大廠 加速退出LCD

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。