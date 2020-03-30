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仁寶去年EPS 1.6元 配發現金股利1.2元
仁寶（2324）去年每股盈餘（EPS）繳出1.6元，低於2018年度水準，董事會本日亦通過去年盈餘分配案，決議每股配發現金股利1.20 元，換算現金殖利率約為6.9%。
仁寶今（30）日公告去年財報，合併營收達9,804.42 億元、年增 1%。在持續改善產品組合及提升效率的努力下，合併營業淨利為105.86億元、年增 14%。扣除業外及所得稅費用後，歸屬母公司業主之淨利為69.56 億元、年減22%，每股盈餘1.6元，低於2018年2.05元水準。
仁寶董事會本日亦通過去年盈餘分配案，決議每股配發現金股利 1.20 元，相當於75%配發率。以今日收盤價17.3元計算，現金殖利率約6.9%。
仁寶去年第四季合併營收為2,675.23 億元、季增 7%，成長動能主要來自於智慧裝置產品。受惠於效率改善及營運規模提升，合併營業淨利為30.86 億元，較前一季成長28%，亦較去年同期成長 15%。扣除業外及所得稅費用後，歸屬母公司業主之淨利為20.14 億元，單季每股盈餘 0.47元。
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