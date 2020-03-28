公糧造酒！4月起拚每月供400萬瓶防疫酒精

行政院長蘇貞昌今（28）日視察台灣菸酒公司台中酒廠，感謝財政部台酒公司及農委會提供物資，生產防疫酒精供應國人。農委會提撥2.5萬公噸公糧糙米投入產製防疫用酒精，預計每月可供應包裝400萬瓶300毫升的75%防疫清潔用酒精。

農委會表示，公糧庫存90萬公噸，可供應國內九個月消費量，4月底即將陸續收穫新期米，全年公糧收購量約30至40萬公噸，國內稻米供應無虞。配合防疫需求，首批提撥2.5萬公噸公糧糙米，投入產製防疫用酒精，未來將視疫情需要，隨時增加供應量。

台灣菸酒公司指出，今年2月9日起全力配合75%防疫清潔用酒精生產，目前600毫升包裝由台中、宜蘭及屏東酒廠生產。供應通路包括健保藥局、四大超商、全聯、美廉社、連鎖超市及量販店等全台2.1萬多家據點。

截至3月26日止，已供應市場各類酒精產品817萬瓶。農委會透過與該公司合作，以優惠價格供應公糧糙米2.5萬噸，糙米產製酒精將於4月起投料生產300毫升75%防疫清潔用酒精，預計每月可供應包裝400萬瓶。

蘇貞昌說，政府為國人防堵疫情，不僅守住第一線，在社區防堵、減災，且生活也要照顧好，因此方方面面的物資供應不可少。目前國外有些先進國家，迄今口罩一片難求或價格高昂，但台灣除口罩外，政府也為國人備妥酒精及其他防疫物資。