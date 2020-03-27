企業為房東代付稅款 併入扣繳前租金計算

企業向房東承租店面、辦公室後，若房東要求代付稅款及補充保費全都要併入扣繳前的租金計算，企業須申報扣繳的金額也會增加。

官員表示，除一般個人房客承租外，不論是公司型態企業，或免用發票的小商號，都屬法定扣繳義務人，只要應扣繳稅額超過2,000元，給付房租等款項時，就有義務協助政府扣繳房東的稅款，並在給付日隔月10日前繳納扣繳稅款，並於隔年1月底前申報扣繳憑單。

官員表示，房租是最常見的扣繳違章案件，像台北就有間A公司向某位王姓房東承租房屋，房東每月實收房租60,000元，但是又在租賃契約額外約定，要A公司負擔房東該繳的10%扣繳稅款及1.91%全民健保補充保費，這些款項對國稅局而言都是房租的一部分，合計下來A公司每個月房租總額為68,112元。