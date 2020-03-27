聽新聞
test
0:00 / 0:00
企業為房東代付稅款 併入扣繳前租金計算
企業向房東承租店面、辦公室後，若房東要求代付稅款及補充保費全都要併入扣繳前的租金計算，企業須申報扣繳的金額也會增加。
官員表示，除一般個人房客承租外，不論是公司型態企業，或免用發票的小商號，都屬法定扣繳義務人，只要應扣繳稅額超過2,000元，給付房租等款項時，就有義務協助政府扣繳房東的稅款，並在給付日隔月10日前繳納扣繳稅款，並於隔年1月底前申報扣繳憑單。
官員表示，房租是最常見的扣繳違章案件，像台北就有間A公司向某位王姓房東承租房屋，房東每月實收房租60,000元，但是又在租賃契約額外約定，要A公司負擔房東該繳的10%扣繳稅款及1.91%全民健保補充保費，這些款項對國稅局而言都是房租的一部分，合計下來A公司每個月房租總額為68,112元。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言