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車輛牌照稅下月開徵 15萬輛營業車減半課
汽、機車等各類車輛使用牌照稅將於4月1日開徵，今年搭配交通部及財政部的紓困政策，全國約有15萬輛營業用車可享減半課稅，補貼金額達到2.6億元；若納稅義務人遇隔離檢疫，也可以享緩繳、分期措施。
財政部賦稅署昨（26）日召開使用牌照稅開徵記者會，受到新冠肺炎疫情影響，交通部已經針對遊覽車客運業、小客車租賃業祭出紓困補貼，在牌照稅方面可以減半課徵，本次開徵將會有15萬輛受惠，補貼金額約為2億6,242萬元。
官員指出，原則上使用牌照稅繳納期限是4月30日，但同樣是因疫情緣故，不論是個人或機關團體負責人及主辦會計人員，如在繳納期接受隔離治療、居家隔離或檢疫、集中隔離或檢疫，繳納期限可延長到6月1日。
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