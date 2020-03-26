牌照稅4月1日開徵 補貼客運、租車業2.6億元

汽、機車等各類車輛使用牌照稅將於4月1日開徵，今年搭配交通部及財政部的紓困政策，全國約有15萬輛營業用車可享減半課稅，補貼金額達到2.6億元；若納稅義務人遇隔離檢疫，也可以享緩繳、分期措施。

財政部賦稅署今（26）日召開使用牌照稅開徵記者會，受到新冠肺炎疫情影響，交通部已經針對遊覽車客運業、小客車租賃業祭出紓困補貼，在牌照稅方面可以減半課徵，本次開徵將會有15萬輛受惠，補貼金額約為2億6,242萬元。

官員指出，原則上使用牌照稅的繳納期限是到4月30日，但同樣是因為疫情緣故，不論是個人或機關團體的負責人及主辦會計人員，如果在繳納期間內接受隔離治療、居家隔離、居家檢疫、集中隔離或集中檢疫，繳納期限可以延長到今年6月1日。

官員表示，納稅義務人若想申請展延期限，可以檢具衛生主管機關開立的隔離治療通知書、隔離通知書或檢疫通知書等相關證明文件，連同使用牌照稅繳款書，向車籍所在地地方稅稽徵機關申請；如果在展延期限屆滿時，仍在接受隔離治療，還可以再延長，從隔離結束隔天起算，再展延20天。

除了因隔離檢疫而展延期限的情況，官員表示，如果納稅義務人因疫情而陷入經濟困難，不論應納稅額多少，都可以再延期至多一年，或是最多分成36期、在三年間慢慢繳納。

賦稅署提醒，如果家中或公司名下有應稅車輛，但沒收到使用牌照稅繳款書，或是對稅額有疑問，可向車籍所在地地方稅稽徵機關，監理機關服務櫃檯申請補發或查詢，逾期繳納將依規定加徵滯納金。