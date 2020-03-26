聽新聞
test
0:00 / 0:00

移轉訂價查核 鎖定二類企業

經濟日報 / 記者程士華／台北報導
圖／經濟日報提供
圖／經濟日報提供

營利事業所得稅申報作業即將開始，台北國稅局提醒，企業若去年度營收達到新台幣3億元以上、與境外關係人交易金額達到2億元以上，就有義務要在今年報稅期限之內，備妥移轉訂價報告待國稅局抽查，以免未來遭抽查、調整稅額。

官員表示，為了查核企業利用跨國集團內部交易，用不合理的價格把本國利潤移轉到他國避稅，依據《營利事業所得稅不合常規移轉訂價查核準則》，符合條件的企業必須要在每年申報營所稅時，就備妥「移轉訂價報告」，供國稅局未來抽查。

官員表示，應準備移轉訂價報告的企業有二種。第一種比較單純，就是年度收入總額達到5億元以上、全年受控交易總額達到2億元以上的大型跨國企業，就一定要準備移轉訂價報告。所謂的「受控交易」，指的是和國外母、子公司等關係人的往來交易。

第二種情況是全年受控交易總額雖達到2億元，但是年度收入總額範圍在3億元以上、5億元以下的中型跨國企業。官員表示，這類企業原則上不用準備移轉訂價報告，但如果當年度確實有和境外關係人有交易，且又額外享受一定程度的租稅優惠，就會成為國稅局的查核對象，必須準備移轉訂價報告。

官員表示，對於第二種中型跨國企業的情況，只要申報年度享受租稅優惠達到200萬元以上，或是申報扣除前十年虧損超過800萬元以上，二種情況符合一種，就會被認定為需要查核的對象。

官員表示，雖然因應新冠肺炎疫情影響，營所稅申報期限可以延長，但由於企業並不用在報稅時主動提出移轉訂價報告，而是等到國稅局實際抽查時才提供，因此相關準備作業並不會因應疫情而延長，只要在未來收到國稅局書面調查函後，在一個月內提示移轉訂價報告既可，必要時還可以再延長1個月。

國稅局 疫情 所得稅

延伸閱讀

疫情衝擊延期分期繳稅 財部審核原則出爐

疫情導致股價狂跌 可趁此時「贈與」秒省贈與稅

父母擔任子女要保人 留意遺產稅申報問題

政院拍板第二波紓困：個人所得稅可延緩繳納、房貸利率降

相關新聞

移轉訂價查核 鎖定二類企業

營利事業所得稅申報作業即將開始，台北國稅局提醒，企業若去年度營收達到新台幣3億元以上、與境外關係人交易金額達到2億元以上，就有義務要在今年報稅期限之內，備妥移轉訂價報告待國稅局抽查，以免未來遭抽查、調整稅額。

創新平台／工研院專利助攻 打贏國際訴訟

近年服務型機器人發展大放異彩，根據國際機器人聯合會預估，2022年家用機器人市場將攀升到115億美元，銷售量達6,110萬台，進入全球愈來愈多的家庭，同時它也是台灣當前熱銷的家電產品，工研院亦持續研發智慧機器人科技與專利，打造更優質的智慧生活新時代。

檢疫旅宿 北市補貼7,000元

因應新冠肺炎疫情，台北市政府昨（25）日表示，在配合中央降稅、延緩繳稅期程之外，北市府還會在3月到5月期間內，祭出房租、地租、水費減免等減價措施，並額外給予隔離檢疫者7,000元旅宿補貼。

受新冠疫情衝擊申請延期繳稅 財部提醒三原則

財政部於今（25）日發布「稅捐稽徵機關受理納稅義務人因新冠肺炎疫情影響申請延期或分期繳納稅捐審核原則」，協助受疫情影響的...

繳牌照稅隔離檢疫可寬限！還可留意信用卡優惠

牌照稅繳納期間從4月1日至4月30日止，若逾繳納期間二日後繳納者，僅能持繳款書至代收稅款之機構，以現金繳納，5月1日至5月2日23點59分前繳交免加徵滯納金。

牌照稅開徵！ 7種狀況可減免

汽機車使用牌照稅於4月1日起開徵，不管近期是否收入因為疫情減少，該繳的稅都還是得繳，但有七類人只需繳納部分使用牌照稅，甚至完全無需繳納，也不用再提出申請，你是其中一種嗎？

捐款運動員 可列舉扣除

個人捐贈運動員可列舉扣除，今年5月報稅將首度適用。

健保費列扣放寬 不限同一戶

財政部南區國稅局表示，財政部已放寬健保費列舉扣除規定，今年5月報稅時，民眾申報健保費列舉扣除，要保人與被保險人即使不在同一申報戶內，也可列舉扣除健保費。

印尼下調電商進口免稅額 廠商新南向營運受影響

根據印尼財政部海關總署的電商進口商品稅之印尼財政部長條例（PMK 199 / PMK.04/2019），電商交易的新規定...

電商進軍印尼 留意關稅新規

印尼市場龐大，近年越來越多電商有意揮軍印尼分食市場大餅。資誠聯合會計師事務所昨（23）日提醒，印尼為了保護其國內電商，今年1月30日起實施新規，進口商品的關稅免稅門檻自75美元（約新台幣2,276元）大幅調降至3美元（約新台幣91元），超過門檻即須繳交7.5%關稅，有意進入印尼市場的台灣電商須謹慎評估新規影響。

被繼承人錢借企業 債權應列遺產申報

被繼承人生前借款給公司，若直到死亡日止，公司都未清償債務，屬於被繼承人對公司的債權，依據遺贈稅法規定，納稅人應主動將債權列入遺產申報遺產稅。

傳交通部擬對觀光業「三金」紓困 3個月每人補助近5萬

交通部長林佳龍今（23）日召集各大觀光飯店業負責人，研討「紓困相關事宜」，傳交通部將針對「三金」對飯店業還有旅行業者進行...

熱門新聞

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。