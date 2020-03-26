移轉訂價查核 鎖定二類企業

營利事業所得稅申報作業即將開始，台北國稅局提醒，企業若去年度營收達到新台幣3億元以上、與境外關係人交易金額達到2億元以上，就有義務要在今年報稅期限之內，備妥移轉訂價報告待國稅局抽查，以免未來遭抽查、調整稅額。

官員表示，為了查核企業利用跨國集團內部交易，用不合理的價格把本國利潤移轉到他國避稅，依據《營利事業所得稅不合常規移轉訂價查核準則》，符合條件的企業必須要在每年申報營所稅時，就備妥「移轉訂價報告」，供國稅局未來抽查。

官員表示，應準備移轉訂價報告的企業有二種。第一種比較單純，就是年度收入總額達到5億元以上、全年受控交易總額達到2億元以上的大型跨國企業，就一定要準備移轉訂價報告。所謂的「受控交易」，指的是和國外母、子公司等關係人的往來交易。

第二種情況是全年受控交易總額雖達到2億元，但是年度收入總額範圍在3億元以上、5億元以下的中型跨國企業。官員表示，這類企業原則上不用準備移轉訂價報告，但如果當年度確實有和境外關係人有交易，且又額外享受一定程度的租稅優惠，就會成為國稅局的查核對象，必須準備移轉訂價報告。

官員表示，對於第二種中型跨國企業的情況，只要申報年度享受租稅優惠達到200萬元以上，或是申報扣除前十年虧損超過800萬元以上，二種情況符合一種，就會被認定為需要查核的對象。

官員表示，雖然因應新冠肺炎疫情影響，營所稅申報期限可以延長，但由於企業並不用在報稅時主動提出移轉訂價報告，而是等到國稅局實際抽查時才提供，因此相關準備作業並不會因應疫情而延長，只要在未來收到國稅局書面調查函後，在一個月內提示移轉訂價報告既可，必要時還可以再延長1個月。