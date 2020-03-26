檢疫旅宿 北市補貼7,000元

因應新冠肺炎疫情，台北市政府昨（25）日表示，在配合中央降稅、延緩繳稅期程之外，北市府還會在3月到5月期間內，祭出房租、地租、水費減免等減價措施，並額外給予隔離檢疫者7,000元旅宿補貼。

台北市財政局指出，針對各項紓困措施，首先「延稅」方面將跟進中央政府措施；其次，台北市稅捐稽徵處針對受疫情影響較大的37間飯店旅館業者，也已經核准調降部分停用樓層的房屋稅稅率，由3％降2％，娛樂業也將核實調降娛樂稅。

在稅務方面之外，北市府也會在3月至5月期間，調降北市市有房地租金50％；北水處也將針對對轄區企業營業用水全面減價15％；同時防疫醫院、防疫旅館更減價50％；台北市觀傳局也會針對補貼入住旅館隔離、檢疫者補貼7,000元。

財政部昨日也召開記者會發布緩繳或分期審核原則，原則上企業及個案若能提出相關文件，都有機會獲得財政部放寬各項稅捐的緩繳、分期繳納認定。

官員說，緩繳申請審核標準跟著各部會紓困方向而訂，譬如交通部所框定產業即全數適用；若企業連二月平均營業額，較去年下半年或前一年同期減15％，也適用。