創新平台／工研院專利助攻 打贏國際訴訟

近年服務型機器人發展大放異彩，根據國際機器人聯合會預估，2022年家用機器人市場將攀升到115億美元，銷售量達6,110萬台，進入全球愈來愈多的家庭，同時它也是台灣當前熱銷的家電產品，工研院亦持續研發智慧機器人科技與專利，打造更優質的智慧生活新時代。

台灣掃地機器人大廠松騰實業，近年來在工研院協助下化險為夷，在全美市場發揚光大。儘管2017年4月間遭逢美國掃地機器人大廠iRobot控告侵權，但松騰無懼於市值規模25倍之差，以工研院百餘件相關專利作為其利劍與後盾，進一步對iRobot提出反訴，迫使iRobot撤告，並與松騰達成和解，為台灣企業在國際上贏得了漂亮的一仗，獲得更多代工機會與授權商機。

這起驚天動地的國際掃地機器人大戰發生在三年前。當時，全球市占第一的美國掃地機器人大廠iRobot，鋪天蓋地在美國控告松騰等共11家廠商侵權。松騰面對全球市占率超過六成、擁有超過400件美國專利的掃地清潔機器人龍頭廠商的控告，一開始幾乎沒有勝算，遑論光要應付複雜且燒錢的官司至少還得花上億元。

不過，向來重視並堅持專利價值的松騰，在全球主要市場已布局120件專利，絕不可能故意侵害他人專利。董事長燕成祥深信松騰產品並無侵權，絕對站得住腳，基於對客戶的承諾及負責任態度，在燕成祥的堅持下，不惜停掉新廠開發，背水一戰找上工研院為其後盾，從此扭轉乾坤。

侵權案發生的第一時間，工研院就主動聯繫松騰，以豐富的專利布局跟國際智權訴訟經驗，協助松騰抗辯未侵害iRobot專利，並在中國大陸及美國等地提起反訴，最終令iRobot與松騰達成和解。

工研院機械與機電系統研究所所長胡竹生表示，工研院持續布局智慧機器人領域的專利，十多年前就投入家用吸塵機器人研究開發，累積出豐厚的控制系統、清潔裝置、環境偵測、定位導航、路徑規劃與地圖建置方法等技術與專利，並將創新突破經營成為一個開放式創新系統平台，把技術發想，專利策略，以及產業應用整合。

因此，當侵權發生時，團隊立即從1萬6,000多件的專利池中，不斷抽絲剝繭進行專利比對，最終精準挑選出移動平台、潔淨單元、載體估測與建地圖系統方法、定位系統模組等具攻擊力道的專利權組合，幫助松騰抗衡訴訟。

此外，神助攻的「圍魏救趙」訴訟策略也是一絕。工研院技術移轉與法律中心執行長王鵬瑜及其團隊當時就提出將主戰場由美國轉到亞洲的策略，選在iRobot最重視的中國大陸市場反訴對方侵權。此一化被動為主動，反擊對方的做法，也是雙方達成和解的重要關鍵。

王鵬瑜表示，松騰遇到的國際訴訟只是冰山一角，國內有太多的廠商，都有類似經驗，但往往認為進行專利訴訟費時費力，多選擇支付高額授權金以息事寧人，但台灣企業若能善用工研院資源，即使不進行反擊訴訟，也能增加談判籌碼。過程雖然辛苦，但結果是換來公司的長久穩健成長。

經此訴訟案後，iRobot控告的其他廠商陸續退出美國市場，松騰卻在工研院協助下，不僅接單與出貨業績明顯上升，後續並投資擴廠，帶動國內相關零組件產業供應鏈商機。