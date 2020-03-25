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疫情導致股價狂跌 可趁此時「贈與」秒省贈與稅

聯合報 / 記者沈婉玉／台北即時報導

資誠會計師事務所會計師洪連盛表示，由於台股近來因疫情大幅回檔，高資產族群可考慮利用這個時機，將名下股票移轉給子女，因為移轉股票的價值，是以贈與日的收盤價計算，趁股價低檔時移轉，可獲得較好的贈與稅節稅效果。

洪連盛提醒，股票移轉登記時應提示贈與稅免稅或完稅證明書，因此贈與人要辦理上巿櫃公司股票的贈與，不論是否有超過免稅額220萬元，都應先向國稅局辦理股票贈與申報，取具文件後再向證券公司辦理移轉。

如果贈與的是上巿及上櫃股票，股票課稅基礎採當日收盤價計算，興櫃股票則以當日加權平均成交價計算。因此，當股市行情低迷，股價相對較低時，反而是贈與給子女的好時機。

如果贈與的是上市櫃公司的私募股票，要特別注意贈與價值的計算。洪連盛表示，財政部近日已發布最新解釋令，針對私募有價證券的遺產及贈與稅計價方式，可自兩種方式中從低估定價格。第一種是以繼承日、贈與日當日的同種類公開發行股票收盤價；第二種是以當日前一個月的各日收盤價平均來計算，兩者擇低選一報稅。

贈與稅 免稅額

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