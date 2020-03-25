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疫情衝擊股價 會計師：節稅大好時機

經濟日報 / 記者程士華／即時報導

面臨新冠肺炎疫情衝擊，大幅影響近期股市表現，資誠會計師洪連盛今（25）日表示，對於有意傳承的高資產族群而言，這個時機也可以是節稅的好時機，可考慮近期將名下股票移轉給子女，由於以贈與日的收盤價計算，因此股價低檔時移轉，可以省下較多的贈與稅

洪連盛表示，如果贈與的是上巿及上櫃股票，股票課稅是依據當日收盤價計算；興櫃股票則以當日加權平均成交價計算，因此當股市行情低迷，股價相對較低時，都是贈與給子女的好時機。

洪連盛提醒，贈與人欲辦理上巿、櫃公司股票的贈與時，要留意相關規定，不論贈與面額有沒有超過贈與稅年度免稅額220萬元，上市、櫃股票移轉登記時，都必須提出贈與稅免稅或完稅證明書。

洪連盛表示，就移轉程序上而言，投資人皆應先向國稅局辦理股票贈與申報，取得相關文件後，才能向證券公司辦理移轉。

洪連盛表示，如果贈與的是上市、櫃公司的私募股票，要特別注意財政部最近的解釋令，可以依據二種方式估定價格，第一種是以繼承日、贈與日當日的同種類公開發行股票收盤價；第二種是以當日前一個月的各日收盤價平均來計算，兩種方式擇低報稅。

贈與稅 免稅額

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