股價狂跌別揪心 會計師：把握低檔期間移轉秒省贈與稅

新冠肺炎疫情導致股價狂跌別揪心，會計師建議，把握低檔期間「贈與」傳承股票，秒省贈與稅。

資誠會計師事務所會計師洪連盛表示，由於台股近來因疫情大幅回檔，高資產族群可考慮利用這個時機，將名下股票移轉給子女，因為移轉股票的價值，是以贈與日的收盤價計算，趁股價低檔時移轉，可獲得較好的贈與稅節稅效果。

洪連盛特別提醒，贈與人欲辦理上巿櫃公司股票的贈與，則不論是否逾免稅額220萬元，因股票移轉登記時應提示贈與稅免稅或完稅證明書，投資人皆應先向國稅局辦理股票贈與申報，取具文件後再向證券公司辦理移轉。

如果贈與的是上巿及上櫃股票，股票課稅基礎採當日收盤價計算，興櫃股票則以當日加權平均成交價計算，因此當股市行情低迷，股價相對較低時，反而是贈與給子女的好時機。

另，如果贈與的是上市櫃公司的私募股票，要特別注意贈與價值的計算，財政部近日已發布最新解釋令，針對私募有價證券的遺產及贈與稅計價方式，可自兩種方式中從低估定價格。第一種是以繼承日、贈與日當日的同種類公開發行股票收盤價；第二種是以當日前一個月的各日收盤價平均來計算，兩者擇低選一報稅。