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印尼下調電商進口免稅額 廠商新南向營運受影響

經濟日報 / 記者仝澤蓉／即時報導

根據印尼財政部海關總署的電商進口商品稅之印尼財政部長條例（PMK 199 / PMK.04/2019），電商交易的新規定中，免稅門檻金額將自75美元向下調降為3美元，超過3美元（4萬5,000印尼盾）的國外進口商品均予以徵收進口關稅，施行時間自2020年1月30日起開始。

資誠聯合會計師事務所東南亞及印度業務服務會計師蔡亦臺指出，考量對於印尼國內中小企業的課稅公平性，價格超過3美元的進口商品，應繳交7.5%的關稅，另外，針對特殊品項則有更高的關稅稅率，如包包的進口關稅稅率為15~20%、鞋類為25~30%，紡織品則為15~25%；此外，所有進口商品均應課徵10%的營業稅（VAT）。

曾派駐PwC印尼的蔡亦臺以過去接觸印尼當地市場的經驗分享，鞋類、紡織品、手提包等皆為當地電商平台常見的進口商品，從此次的免稅額度的降低可發現，該等規定係印尼政府對當地企業要求所做出的回應，此舉將增加印尼當地企業對國外商品的競爭力。

資誠聯合會計師事務所全球稅務服務副總經理鍾佳縈提醒，電子商務除了免稅額度的降低之外，印尼也於去年11月對於電商市場實施新規範，在印尼經營電子商務需取得營業執照許可與其他相關執照，電商也必須將資料儲存在印尼網域的資料中心等要求，業者應對印尼當地電商運營之相關規定詳加確認，以確保當地相關法令之遵循。

蔡亦臺指出，該免稅額門檻下降對電商業者產生一定程度的影響，然而隨著線上經濟的快速增長，印尼電商市場是蘊含龐大商機的潛力市場，提醒企業進軍印尼電子商務的同時，須注意當地相關法令規定，謹慎評估其對於企業營運之影響。

印尼 電商 免稅額

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