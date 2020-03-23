傳交通部擬對觀光業「三金」紓困 3個月每人補助近5萬

交通部長林佳龍今（23）日召集各大觀光飯店業負責人，研討「紓困相關事宜」，傳交通部將針對「三金」對飯店業還有旅行業者進行紓困，包括薪金、租金與稅金，其中，薪金部分已達共識，基層員工每個月補助薪金1萬元，為期三個月，外加每人將一次性補助「進修津貼」18,960元。以薪金、進修補貼來看，總計未來三個月每人將補助48,960元。

還有針對每家業者將採取補助20萬元，但有不少業者提出，20萬其實是杯水車薪，呼籲交通部能根據規模、員工人數調整級距，但考量總預算，交通部在會議中表示將再研議。

交通部長林佳龍今日偕同政務次長王國材，與觀光飯店業者展開紓困方案討論，業界與會者包括晶華酒店、福華集團、美福飯店、老爺酒店等大咖業者，產官雙方已經對紓困案達成初步共識。

針對三金補助，據傳，交通部對薪金補助/進修補貼已有具體方案，另外，稅金方面則要與財政部再研討，將針對「地價稅、土地增值稅」等領域「減/免徵」做協商。不過目前交通部官員都在開會中，尚未正面回應。

至於租金，據傳今天紓困會議上，台灣最大飯店房東國泰集團也派人與會，據了解，會議上針對降租討論，假設承租物業的飯店業者今年營收比去年同期少25%，可以討論降租，至多減少30%，展現願意與業者共體時艱的誠意。

除了飯店業外，據了解，交通部也針對旅行社、觀光產業進行類似的紓困措施，也將召集各公司負責人一同研商辦法。此外，也有業者提議有到飯店建教合作的學生也能比照薪資的部分給予補助，主要原因在於疫情期間，飯店沒生意，希望學生回到學校上課，無奈許多學校都拒絕，這些成本仍是飯店業者在吸收。