因應疫情 財政部研議綜所稅提早退稅

因應新冠肺炎疫情衝擊，財政部長蘇建榮今（23）日表示，財政部將首度研議提早綜合所得稅退稅時程，第一批退稅原本為7月31日，將提早到6月底，其餘兩批退稅也朝提早退稅方向來研議，細節正在與國稅局討論中，以往年狀況來看，將有約300萬戶受惠。

綜所稅退稅分為三批，第一批在7月31日，第二批在10月31日，最後一批則是在隔年的1月20日。蘇建榮表示，為了讓民眾在疫情期間更有感，正在研議提早退稅機制。

他表示，希望透過提早退稅讓有需求的人獲得幫助，像是去年有薪資所得，今年卻因疫情影響而遭減班休息，導致所得減少，就不用等到7月才能領到退稅款，財政部儘快將稅款退還給民眾。

依據財政資訊中心公布資料，去年三批退稅件數分別為294萬件、27萬件、10萬件，合計約331萬件；退稅金額三批分別約456億元、30億元、8億元，合計約494億元。