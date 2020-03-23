綜所稅可退稅者 今年提早一個月6月底就會退稅
財政部長蘇建榮今（23）日表示，儘管今年的綜合所得稅仍將會在5月如期開徵，但是因應新冠肺炎疫情造成國民經濟上的衝擊，財政部研擬提早一個月退稅，估計有290多萬戶納稅義務人可以受惠，影響金額約450億元。
蘇進榮上午出席立法院財委會審查財政部預算，會後表示，5月的綜合所得稅仍會如期開徵，但因為600多萬戶納稅義務人當中，有好幾百萬戶是要退稅的，如期開徵也可享受到退稅的好處。
蘇建榮表示，財政部將首度提早一個退稅，根據去年經驗，預計第一批退稅納稅義務人有290多萬戶，如果能如期申報，今年可以提早到6月底退稅。
過往慣例，如期申報綜合所得稅者，若符合退稅條件，是在7月底退稅；但蘇建榮表示，政策上方向是今年會提早到6月底，「我們打算要提早退稅，儘早申報儘早退稅，讓民眾獲得在疫情期間獲得更多所得」。
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