發票千萬獎 五張未領

今年1-2月期統一發票將於25日開獎，財政部昨（22）日表示，去年11-12月期統一發票1,000萬特別獎仍有五張未兌領、200萬元特獎還有十張未兌領，提醒幸運中獎人把握時間兌領，領獎期限只到5月5日，別跟財神爺擦身而過。

財政部表示，去年11-12月期統一發票共開出13張1,000萬元特別獎，200萬元特獎則共開出18張。

1,000萬特別獎的五張未兌領發票中，包括在台北市大安區遠傳電信儲值300元點數、在新北市土城區的台塑石油加油79元、在桃園市中壢區統一超商購買35元果乾、在台中市南屯區統一超商花119元購買食品及飲品、以及在高雄市鳥松區摩斯漢堡花80元購買飲品。

200萬特獎的十張未兌領發票中，較特別的是由APP STORE開出的雲端發票，這位中獎幸運兒是購買iTunes數位影音服務，花了150元就中獎，目前仍未兌領。