營所稅申報 常見五大錯誤

5月報稅季即將到來，財政部台北國稅局表示，今年5月公司除了申報去年所得外，也要申報2018年未分配盈餘，而今年申報2018年的未分配盈餘稅率也已從10%降到5%。此外，過往常見各種申報錯誤或漏報狀況，稅局整理出五大錯誤，提醒企業報稅時留意。

台北國稅局表示，去年度營所稅結算申報及2018年未分配盈餘申報期間，自今年5月1日起至6月1日止，常見的申報錯誤包括短漏報收入、漏計查定課徵銷售額、十年盈虧互抵計算錯誤、逾期繳納、可扣抵稅額計算錯誤等。

首先，國稅局指出，最常被短漏報的收入，像是保險理賠、海關退稅、銀行利息收入以及各項補助款等。舉例來說，若公司購買符合減徵貨物稅規定的節能家電，取得退稅款，這筆款項也要記得列報為收入，申報當年度營所稅。

第二種錯誤是漏計查定課徵銷售額，國稅局表示，這種狀況主要是發生在，小規模營業人在年度中途改為使用統一發票商號時，常常會在申報該年度營所稅時，忘了加計還是小商家時的查定課徵銷售額，導致漏稅。

第三則是常見的十年盈虧互抵規定適用錯誤。國稅局表示，依規定，公司必須當年度有純益才能列報虧損扣除額，若一般所得稅課稅所得為虧損，就不能再列報前十年虧損。

第四則為逾期繳納。國稅局提醒，雖然超過繳納期限兩天內繳稅者，不會另外加徵滯納金，但仍屬逾期繳納，一樣會影響自身權益，例如將無法適用擴大書審，提醒納稅人仍應在法定期限內繳稅，若繳稅有困難，則可向稽徵機關申請延繳或分期。

最後則是可扣抵稅額計算錯誤。國稅局表示，為了避免重複課稅、一隻牛剝兩層皮，在國外已繳納的所得稅，可在限額內扣抵國內所得稅，不過常見公司申報錯誤，直接以國外收入計算可扣抵稅額，正確算法應要先減除相關成本後再計算。