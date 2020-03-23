新聞中的法律／在家工作 勞資先訂好遊戲規則

新冠肺炎疫情延燒，要如何維持企業正常營運，是當前最重大考驗。除了在員工進出公司量體溫外，在家工作亦是企業可採行因應方式。

台灣雖然截至目前止防疫成果備受肯定，但是疫情愈加嚴峻，甚至無法排除社區感染，再加上全球口罩供應不足，缺乏足夠保護下，公司或工廠因員工染病而停工情況未來仍會發生；對公司來說，如何在嚴峻疫情之下，維持公司正常營運已是當務之急。

目前很多公司採行員工進入公司量體溫作法，此舉屬於非侵入性，完全沒有問題，政府也鼓勵企業這麼做。若疫情更加嚴峻，為避免感染並且維持公司運作，在家工作亦是企業可採行因應方式。

事實上，中國大陸很多公司復工審批又很難通過情況下，採行相當先進的在家工作模式，日本企業因應疫情，不希望公司有大量人群聚集，也不希望員工在擁擠交通過程中染病，紛紛祭出在家上班因應。

目前很多科技業也都有在家工作模式，只要有一台電腦就可以隨時隨地工作，不必進公司來。

未來一旦疫情愈發嚴重，有員工染病或隔離，致其他員工無法進公司工作時，公司的確有必要事先訂出新的政策，包括員工保護、遠距工作，不能讓員工有理由在家不工作。

若公司辦公室因疫情暫時關閉，有些員工要進來拿東西，例如，進來拿公司大小章，是否要允許，這就要衡量員工回公司感染風險。

原則上建議能採遠距工作就採遠距工作，至於要回去拿大小章，能緩則緩。

在疫情嚴峻時，公司一些客戶服務，要派員工過去客戶那兒進行客服，公司卻又無法提供口罩情況下，建議先暫緩現場服務。公司會有上下游客戶，都有合約要履行義務，此時可主張疫情為不可抗力因素，致無法履行義務。

此外，在疫情嚴峻情況下，有些工作仍無法以遠距工作來替代，包含，什麼情況下可以允許員工必須回到公司，也必須先設計好，訂出準則；否則會有不肖員工利用疫情嚴峻機會，進入公司，從事違反保密行為，例如拿取重要文件，以致影響公司營運。

如果疫情再升高，甚至時間拉長情況下，公司面臨業務緊縮，如目前國內零售業、旅行社、飯店等都面臨業務緊縮情況，公司可先採員工調動因應，亦即將無業務部門員工先調到其他部門。若員工調動仍無法因應，就要考慮無薪假。

要強調的是，若要採行無薪假，必須要取得員工同意，並且無薪假期間，員工薪資不得低於基本工資23,800元。若疫情進一步影響景氣，經濟情勢更糟致衝擊公司營運持續虧損，公司可以根據勞基法第11條、前四款規定，包括：歇業或轉讓時、虧損或業務緊縮時、不可抗力暫停工作在一個月以上時、以及業務性質變更，有減少勞工之必要，又無適當工作可供安置時，雇主可以終止勞動契約，亦即可以資遣勞工，但要依法給予資遣費。

（本文由國際通商法律事務所合夥律師許修豪口述，記者江睿智採訪整理）