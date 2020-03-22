忙防疫沒空領發票？前期發票200萬特獎還有10張未領

忙防疫沒時間兌領發票？還是被疫情嚇到不敢出門？財政部周三（3月25日）將要開出1-2月統一發票中獎號碼，但賦稅署統計，去年11-12月統一發票1,000萬元特別獎，仍有五張未兌領，200萬元特獎更高達10張未兌領，領獎期限至5月5日，預期未領獎金將充公。

上期統一發票1,000萬元特別獎號為「59647042」，總計開出13張，尚未兌領的兩張超商開出的發票分別為，中壢市民族路上統一超商花35元買食品手摘果物小紅莓，台中市南屯區黎明東街統一超商買三明治加拿鐵119元。

另外還有台北市敦化南路遠傳電信300元點數儲值費，新北市土城區台塑加油站79元汽油，以及高雄長庚醫院摩斯漢堡買熱抹茶拿鐵80元。

200元特獎號為「01260528」，總計開出18張，竟有高達10未兌領，兌領率出奇的低；其中金額最低是基隆市七堵區永富路OK超商花30元買樂事九州岩燒海苔，低於百元的消費還有，台南市新營區中山路全家便利店花59元買雞排飯糰和光泉巧克牛乳，宜蘭市中油廣進加油站洗車70元。

另外，淡水沙崙路統一超商買菸和打火機120元，新竹縣新埔鎮中正路統一超商買報紙和麵包160元，新北市美廉中和民利店花154元買六罐台啤，高雄市三民區大豐二路生力美食花252元買麵包，以及鳥松區美山路金香舖花1680元買金紙。

還有台北市金山南路G妹遊戲花400元遊戲充值，以及台北市信義區iTunes數位影音150元。

賦稅署官員表示，11-12月中獎發票領獎期限至5月5日止，若逾期未兌領獎金充公 ，提醒消費者趕緊核對發票並領獎，若擔心發票遺失或放口袋洗衣服時忘記掏出來，被洗衣機洗爛了，建議多使用雲端發票，就不會有遺失的困擾，但提醒跨境電商消費者要留意網路信箱是否有中獎通知，否則過期了也同樣領不到錢。