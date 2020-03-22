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快找發票！去年11-12月期發票 千萬特別獎還有五張沒領

經濟日報 / 記者翁至威／台北即時報導
財政部提醒幸運中獎人把握時間兌領，別跟財神爺擦身而過，統一發票示意圖。 聯合報系資料照片／記者徐力剛攝影
財政部提醒幸運中獎人把握時間兌領，別跟財神爺擦身而過，統一發票示意圖。 聯合報系資料照片／記者徐力剛攝影

今年1-2月期統一發票將於3月25日開獎。財政部表示，去年11-12月期統一發票1,000萬元特別獎仍有五張未兌領、200萬元特獎還有十張未兌領，提醒幸運中獎人把握時間兌領，領獎期限只到5月5日，別跟財神爺擦身而過。

去年11-12月期統一發票共開出13張1,000萬特別獎，目前還有五張未領獎；特獎方面共開出18張，目前仍有十張未兌領。

1,000萬特別獎的五張未兌領發票中，包括在台北市大安區遠傳電信儲值300元點數、在新北市土城區的台塑石油加油79元、在桃園市中壢區統一超商購買35元果乾、在台中市南屯區統一超商花119元購買食品及飲品、以及在高雄市鳥松區摩斯漢堡花80元購買飲品。

200萬特獎的十張未兌領發票中，較特別的是由APP STORE開出的雲端發票，這位中獎幸運兒是購買iTunes數位影音服務，花了150元就中獎，這也是Apple自去年12月開立發票以來，首度開出大獎，但目前仍未兌領。

財政部表示，雲端發票中獎未兌領，有可能是因為寄到電子信箱的中獎通知信被歸類在垃圾郵件，或是民眾誤以為詐騙而忽略，提醒民眾留意，也可將電子郵件載具歸戶，中獎不漏接。

財政部提醒，去年11-12月期統一發票中獎兌領期限，只到今年的5月5日，提醒幸運中獎人把握兌領期限。

統一發票 統一超商 財政部

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