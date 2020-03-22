快訊

汽油明天降價92看見1字頭 加油站優惠促銷降更大

吳斯懷稱共機繞台不算挑釁 黃珊珊怒嗆：真是夠了

聽新聞
test
0:00 / 0:00

中市108年Q4經濟指標3項六都第一 降地價稅有感

聯合報 / 記者陳秋雲／台中即時報導
台中市水湳會展中心模擬圖。圖／台中市新聞局
台中市水湳會展中心模擬圖。圖／台中市新聞局

台中市108年第4季經濟指標報告出爐，在公司登記成長家數、商業登記成長家數及營利事業成長家數等3項經濟指標排名六都第一。

經濟發展局長張峯源表示，去年美中貿易大戰，市府跨局處、跨單位開設「投資障礙排除會議」協商業者問題。透過該會議，已協助12家廠商、帶動近30億元投資案，投資人信心也反映在實際投資家數成長數字上。

根據經發局統計，108年第4季公司登記家數較107年第4季成長2.46%，增加2439家，家數排名第一、成長率排名第二。

108年第4季商業登記家數較107年第4季成長2.72%，增加3029家，家數排名第一、成長率排名第二。

108年第4季營利事業家數較107年第4季成長2.85%，增加5469家。

經發局說明，除了水湳會展中心及台中綠美圖，產業界引頸期盼的太平產業園區、潭子聚興產業園區也開工動土，今年續評估二期約11.52公頃先期規劃案及清水區海風段產業園區約150公頃設置開發案。未來將再推動神岡豐洲二期工業區、大里夏田產業園區並擴大神岡都市計畫產業區等近630公頃土地，預計8年內規劃800公頃（含民間自辦140公頃）產業園區，擴大招商引資。109年公告地價調降20.06%，讓投資者有感。

都市計畫

延伸閱讀

每度10.38元！台中精密園區 勞宅汙水費6都最高

台灣最貴汙水處理費！台中精科勞工宅6都最高惹民怨

精科2期乏人問津 台中市府擬推「租轉售」

台中精科二期預售3月25日止 每坪價格落在16至18萬

相關新聞

快找發票！去年11-12月期發票 千萬特別獎還有五張沒領

今年1-2月期統一發票將於3月25日開獎。財政部表示，去年11-12月期統一發票1,000萬元特別獎仍有五張未兌領、20...

中市108年Q4經濟指標3項六都第一 降地價稅有感

台中市108年第4季經濟指標報告出爐，在公司登記成長家數、商業登記成長家數及營利事業成長家數等3項經濟指標排名六都第一。

忙防疫沒空領發票？前期發票200萬特獎還有10張未領

忙防疫沒時間兌領發票？還是被疫情嚇到不敢出門？財政部周三（3月25日）將要開出1-2月統一發票中獎號碼，但賦稅署統計，去...

危老條例修正 三重點拍板

行政院院會昨（19）日拍板「都市危險及老舊建築物加速重建條例」修正草案，修法三大重點為鬆綁鄰地合併面積，以擴大重建基地規模；時程獎勵逐年遞減，現階段時程獎勵10%為三年落日，修法後第四年降為5%，以後每年遞減1%直到歸零；新增規模獎勵，200平方公尺以上即可申請。

工業區推綠能 獎勵加碼

配合行政院「工業區更新立體化發展方案」，內政部昨（19）日部務會報已通過《非都市土地使用管制規則》第9條之1修正案，提高設置再生能源發電設備的容積獎勵額度。未來工業區廠房若設置屋頂太陽光電，內政部將加碼容積獎勵額度，總額度將從現行3%增加至5%。

銷貨附禮券 當年度認列

台北國稅局表示，企業銷售時附贈禮券、獎勵積點或保固服務等，相關收入要認列在售出當年度，而不是未來客戶實際使用的年度，錯誤認列恐怕遭到補稅。

回台投資生醫產業 享優稅

新冠肺炎疫情延燒之下，生技新藥產業前景再度獲得關注。安侯建業指出，台商若有意引資回台投入生技新藥產業，最高可運用相關認股投資金額20％，用於抵減往後年度的營利事業所得稅。

在美台企 所得稅有條件延繳

新冠肺炎疫情衝擊國際，資誠昨（19）日提醒在美國設立公司的台商企業，華府已經宣布所得稅彈性措施，不論納稅義務人為個人或企業，只要應納稅款在一定限額之內，等原訂納稅期限為4月15日，將彈性放寬至7月15日。

誤以為不用報稅 不是補稅了事

南區國稅局提醒，報稅是國民義務，綜合所得稅需由納稅人主動申報繳納，只有全年收入不到免稅額及標準扣除額合計數的情況，才能免辦結算申報，其他人就算享用別的節稅方式而免稅，也必須在規定期限內，向國稅局辦理結算申報。

基本生活費報稅 你省到了？

5月報稅季快來了，如果家中支出較單純，沒機會享受各種特別扣除額，是不是就沒有節稅機會了呢？台北國稅局指出，今年報稅可以留意「基本生活費」這項節稅機制，可以簡單用每人17.5萬元計算免稅額度，特別適合家裡人多、又沒機會享受扣除額的報稅家戶。

疫情衝擊修法減稅？財部：補貼補助才能針對特定對象

多位業者代表呼籲政府減稅，財政部次長吳自心表示，營業稅、房屋稅等稅都已發布相關調減機制，今天還會發布新解釋，對企業延期或...

網路配售口罩 免開發票

口罩實名制2.0上路，財政部賦稅署昨（18）日提醒，未來網路配售口罩的金流會由政府向超商業者支付，因此業者向政府收取處理費，是向政府開立統一發票、報繳營業稅，並不需要向領取口罩的民眾開立發票。

熱門新聞

元大原油正2有爭議？元大投信2,000字長文一次說清楚

外媒指CPTPP可望納入台灣 經濟部：持續爭取支持

傳元大自肥提前大買原油正2 金管會：不容券商藉機獲利

保單解約是缺錢或被勸誘？金管會緊盯三狀況

利變保單將降息 分紅縮水

在家上班掀風潮 網通湧急單

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。