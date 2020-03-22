中市108年Q4經濟指標3項六都第一 降地價稅有感

新冠肺炎疫情衝擊國際，資誠昨（19）日提醒在美國設立公司的台商企業，華府已經宣布所得稅彈性措施，不論納稅義務人為個人或企業，只要應納稅款在一定限額之內，等原訂納稅期限為4月15日，將彈性放寬至7月15日。

2020-03-19 23:05