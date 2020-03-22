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中市108年Q4經濟指標3項六都第一 降地價稅有感
台中市108年第4季經濟指標報告出爐，在公司登記成長家數、商業登記成長家數及營利事業成長家數等3項經濟指標排名六都第一。
經濟發展局長張峯源表示，去年美中貿易大戰，市府跨局處、跨單位開設「投資障礙排除會議」協商業者問題。透過該會議，已協助12家廠商、帶動近30億元投資案，投資人信心也反映在實際投資家數成長數字上。
根據經發局統計，108年第4季公司登記家數較107年第4季成長2.46%，增加2439家，家數排名第一、成長率排名第二。
108年第4季商業登記家數較107年第4季成長2.72%，增加3029家，家數排名第一、成長率排名第二。
108年第4季營利事業家數較107年第4季成長2.85%，增加5469家。
經發局說明，除了水湳會展中心及台中綠美圖，產業界引頸期盼的太平產業園區、潭子聚興產業園區也開工動土，今年續評估二期約11.52公頃先期規劃案及清水區海風段產業園區約150公頃設置開發案。未來將再推動神岡豐洲二期工業區、大里夏田產業園區並擴大神岡都市計畫產業區等近630公頃土地，預計8年內規劃800公頃（含民間自辦140公頃）產業園區，擴大招商引資。109年公告地價調降20.06%，讓投資者有感。
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