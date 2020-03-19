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疫情衝擊修法減稅？財部：補貼補助才能針對特定對象

聯合報 / 記者沈婉玉／即時報導

多位業者代表呼籲政府減稅財政部次長吳自心表示，營業稅、房屋稅等稅都已發布相關調減機制，今天還會發布新解釋，對企業延期或分期繳納有進一步放寬的措施。他指出，稅制是普遍性的，難以針對特定對象，補貼補助才能針對特定對象。疫情影響重大，政府仍要有基本的稅收，才能防疫以及補助照顧需要的個人及產業。

立法院財委會今天邀請交通部、經濟部、財政部、金管會等，針對「如何協助遭受新冠肺炎衝擊相關產業採行有效振興措施公聽會」。

吳自心表示，自新冠肺炎疫情爆發迄今，為因應產業所造成的影響，財政部依據行政院整體規畫，從防疫、紓困及振興三大方向，提供各項防疫及紓困措施，希望能周延、快速、有效地照顧受衝擊產業，協助因應疫情，讓產業受到影響降至最低。未來將繼續觀察全球疫情發展與變化，了解產業需求，並配合行政院整體政策規畫。

財委會主席、立委賴士葆總結各業者發言，指出多位業者代表呼籲政府減稅，尤其是所得稅及營業稅，美國也因應疫情還大手筆紓困。若減稅需要修法，以立院通過紓困條例的速度，快速通過應該不是問題。

吳自心表示，美國的振興紓困方案主要是可延緩繳稅和給予企業貸款擔保，考慮發放現金給民眾，並延期繳稅3個月。我國因應疫情有租稅緩繳及分期機制，延期最長一年，分期最長三年。他強調，減稅很難針對特定對象，補貼補助才能針對特定對象。

吳自心指出，針對受疫情影響產業，除依現行稅法提供租稅協助，已新訂定企業給付員工防疫隔離假薪資費用加倍減除及延期或分期繳納稅捐等相關法規，希望讓產業得以寬緩資金壓力。

他舉例，營業稅採查定課稅的企業，若有收入減少或暫時停業，首季國稅局會主動核實處理，讓企業可以降稅；開發票的企業，若受疫情影響營業額降低，應納稅額也會降低。針對飯店旅館業，若受疫情影響關閉部分樓層，未使用的部分房屋稅稅率可從3％降至2％，金門馬祖地區則為1.5％。

為降低疫情對產業造成衝擊，財政部提供公股銀行紓困方案、租稅協助措施、通關便捷措施、國有非公用不動產租金緩繳措施、促參案土地租金或權利金得由主辦機關研議減收。

疫情 財政部 減稅

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