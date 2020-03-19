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不能發錢就降稅？ 商總呼籲5月全民降稅

經濟日報 / 記者仝澤蓉／台北即時報導
商總副理事長許舒博呼籲，現在只剩下內需市場，如果政府不能直接發錢，就應該採取5月全民降稅。 圖／聯合報系資料照片
商總副理事長許舒博呼籲，現在只剩下內需市場，如果政府不能直接發錢，就應該採取5月全民降稅。 圖／聯合報系資料照片

立法院財委會今（19）日上午進行「政府有關部會就政府預算如何協助遭受疫情衝擊之相關產業」公聽會，商總副理事長許舒博呼籲，現在只剩下內需市場，如果政府不能直接發錢，就應該採取5月全民降稅。

許舒博說，「活不下去的鵝將來如何拔毛」？，讓鵝恢復健康很重要，包括營業稅、地價稅、房屋稅都要考慮，如果政府不能比照其他國家直接發錢，那麼建議5月全民降稅，全民降所得稅，因為現在只有降稅是最直接的方法。

許舒博說，最近因為疫情發展，百業蕭條，但少數產業逆勢上揚，例如液化天然氣和製麵業者，因為大家不敢出去用餐，自己在家煮，這些產業業績上揚，但這「不是好現象」。

許舒博表示，昨天政府宣布非本國籍限制入境，沒有外國人進來，等於是只剩下內需市場，政府一定要思考如何創造各行各業內需市場，內需市場就是消費市場 ，消費者信心不足，一定要窮極方法提升內需市場，不然借再多錢給他，他將來還是要還，對刺激內需幫助不大。

許舒博說，提振內需該花的錢要馬上花，不是等到疫情結束才開始。

許舒博 疫情 復健

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