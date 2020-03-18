聽新聞
test
0:00 / 0:00
口罩實名制2.0明起付款 財部：超商取貨沒發票
口罩實名制2.0明（19）日起開始付款，在線上預購成功的民眾可以透過網路銀行、信用卡，或ATM轉帳等方式，支付口罩和處理費共22元，財政部表示，這些收入將全部解繳國庫，依《傳染病防治法》第55條規定，免課徵營業稅、免開統一發票。
財政部說明，依《傳染病防治法》第55條規定，中央流行疫情指揮中心成立期間，事業受各級政府機關委託，依政府機關規定價格代售徵用或配銷的防疫物資，出售收入全數交該委託機關解繳公庫，就免課徵營業稅。口罩實名制2.0就符合上述規定，因此民眾去超商取貨時，不會再拿到超商開立的統一發票。
不過，財政部說明，每份口罩要付的7元處理費，是超商接受政府委託，辦理口罩取貨等服務的手續費，因此超商要對政府依法開立統一發票報繳營業稅。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言