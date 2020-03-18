口罩實名制2.0明起付款 財部：超商取貨沒發票

口罩實名制2.0明（19）日起開始付款，在線上預購成功的民眾可以透過網路銀行、信用卡，或ATM轉帳等方式，支付口罩和處理費共22元，財政部表示，這些收入將全部解繳國庫，依《傳染病防治法》第55條規定，免課徵營業稅、免開統一發票。

財政部說明，依《傳染病防治法》第55條規定，中央流行疫情指揮中心成立期間，事業受各級政府機關委託，依政府機關規定價格代售徵用或配銷的防疫物資，出售收入全數交該委託機關解繳公庫，就免課徵營業稅。口罩實名制2.0就符合上述規定，因此民眾去超商取貨時，不會再拿到超商開立的統一發票。

不過，財政部說明，每份口罩要付的7元處理費，是超商接受政府委託，辦理口罩取貨等服務的手續費，因此超商要對政府依法開立統一發票報繳營業稅。