網路訂購政府口罩 超商不會給發票

口罩實名制2.0上路，財政部賦稅署今（18）日指出，民眾如果從網路向政府訂購口罩，雖然有收取7元手續費，但是實際上最後是由政府付錢給超商業者，因此民眾取貨時，並不會拿到統一發票。

因應新冠肺炎疫情，健保藥局配售口罩往往大排長龍，近期政府推出口罩實名制2.0，讓民眾可以上網訂購口罩，未來再到四大超商取貨，官員指出，民眾於線上預購口罩後，一套需支付22元，包括口罩三片共15元，以及處理費7元。

官員指出，這22元收入都會全數繳入公庫，因此依《傳染病防治法》第55條規定，這筆收入可以免課徵營業稅，也不用開立統一發票給民眾。

口罩實名制2.0預定於3月26日起可以持健保卡、身分證、駕照等證件向超商取貨，官員表示，其實超商業者是受政府委託，民眾所支付的7月處理費，其實也是由政府向超商業者支付，因此民眾在領取口罩時，也不會從超商店員手上拿到發票。