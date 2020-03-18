好難想像！北市高達671億餘元土地未繼承

台北市寸土寸金，但是很據台北市地政局統計，截至今（2020）年3月17日止，台北市因未辦繼承登記被列冊管理的土地有1萬7,883筆，面積逾284公頃，依今年公告土地現值計算，價值高達671億餘元，另外，有2,166棟的建物也未辦理繼承登記。

北市地政局官員今（18）日表示，未辦理繼承的土地跟建物北市各行政區都有，有些還位於精華的市中心區內，而未辦理繼承的原因有很多，包括有些土地是畸零地，面積又不大，繼承人認為土地利用價值不高，繼承了還須繳地價稅，所以遲遲未辦理繼承；有的土地則是有糾紛，或是家族的人較多，各有不同意見，在沒有解決前暫時無法辦理繼承。

地政局說，遺產繼承並無性別差異，男女均有繼承權，依土地法規定，不動產所有權人死亡後，繼承人應於六個月內申請繼承登記，超過一年繼承人未辦理繼承登記，地政機關會每年4月1日公告繼承人應於三個月內向地政事務所申請繼承登記。

逾期未申請者，即予列冊管理15年，逾期仍未申請繼承登記者，則移請財政部國有財產署標售，標售所得的價款以專戶儲存，繼承人得依法領取，逾十年仍未提領該價款者，歸屬國庫；另如經標售五次仍未標出者，即登記為國有，繼承人僅能向國有財產署依第五次標售底價按其法定應繼分分算發給價金，對繼承人的權益影響很大。

為了讓民眾辦理繼承登記免於舟車勞頓，北市提供跨所收件服務，如遺產位於台北市，可至台北市任一地政事務所辦理；若遺產位於其他縣市，可向台北市各地政事務所申請代收轉送。

地政局表示，如繼承關係複雜或人數眾多，難以會同全體繼承人辦理繼承登記，建議民眾可以由繼承人其中一人或數人，為全體繼承人之利益，申辦登記為全體繼承人公同共有，以避免不動產被列冊管理，並同時避免逾期申請登記被罰鍰。