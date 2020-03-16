財長蘇建榮：疫情影響營收一成以上 所得稅可延一年

新冠肺炎疫情影響全球經濟，美國宣佈降息4碼，外界關心台灣的紓困措施是否足夠，工商團體更提出減稅，財政部長蘇建榮今（16）日會前受訪時指出，今將發布命令，受疫情影響者可延緩繳稅，最長一年，也可分期繳納，最長三年。他會中補充，對於受影響標準將從寬認定，例如業者受影響營收一成以上就得以緩繳。

蘇建榮今日到立法院財委會進行業務會報，會前受訪時他表示，若要以降稅紓困，要先修法、明年申報才適用，「緩不濟急」。不過他說，今天就會發布命令，受疫情影響者，最長可延期一年繳稅，或分期繳納最長36期。

立委賴士葆質詢時質疑，只是延後繳稅，並沒有減稅，蘇建榮回應，過去SARS、金融風暴時期，稅法沒有修正也沒有改，但因為經濟下挫，當時仍有影響稅收，金融風暴時，一年稅收少2500多億左右。至於延緩繳稅，也會影響稅收，影響數字多少？蘇建榮說，目前無法預估。

立委費鴻泰進一步詢問，業者「受疫情影響」得緩繳的標準為何？蘇建榮說，標準將「從寬認定」，在費鴻泰不斷追問標準下，蘇才回應，例如業者受影響營收一成以上就認定有受到影響。

賦稅署署長李慶華會中受訪時說明，今日下午將公告的延長繳稅、分期繳稅幾乎涵蓋所有稅目，除了土增稅、房屋稅、贈與稅、遺產稅因涉及房屋交易與贈與部分，實務上不可能因疫情影響而需要申請緩繳之外，「八大稅目」幾乎包含。

她強調，受疫情影響符合緩繳、分期繳的民眾或業者，今年5月還是要先申報，再申請延後繳稅，展延與分期期間不會加徵滯納金與滯納利息。

而政府針對居家隔離、檢疫補每天補貼1000元部分，李慶華說，將比照SARS期間不會課稅。