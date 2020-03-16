民眾居家隔離日領千元補助 財政部擬釋明免稅
新冠肺炎疫情未歇，衛服部日前公布居家隔離檢疫補償辦法，居家隔離檢疫者及其照顧者每日可領1,000元，兩周最多可領1.4萬元。財政部今（16）日在立法院財政委員會表示，民眾請領這方面補助，財政部正在研擬解釋令釋明免課稅，近期就會發布。
賦稅署署長李慶華表示，針對居家隔離檢疫者及其照顧者向政府領取每日1,000元補貼，屬於政府補貼性質，財政部正在研擬發布解釋令，說明這部分補貼收入免課稅，她表示，過去在SARS期間也有類似解釋函令，財政部預計近期就會發布。
此外國民黨立委賴士葆詢問財政部，企業在員工防疫假期間支薪可加倍減除，那員工領取這份所得是否也可免稅？
對此李慶華表示，員工在防疫假期間所收到的薪資，並非政府補助，而是屬於薪資所得，原則上仍應併入所得課稅。
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