受疫情影響 財部：不分稅目不分稅額最多延繳一年

財政部長蘇建榮今（16）日赴立法院財政委員會備詢，媒體會前詢問，新冠肺炎當前，是否再透過降稅來紓困？對此蘇建榮回應，降稅還要修法，緩不濟急，不過財政部今日會透過行政命令，只要受疫情影響，不分稅目、不分稅額多寡，都可延長繳稅期限，最長延長一年，分期繳稅最多分36期，也就是三年。

蘇建榮表示，只要受疫情影響，在防疫特別條例實施的一年半期間，財政部都會從寬認定，納稅人最長可延期繳納最多一年；若需分期，最多可分36期，也就是三年。

依據現行稅捐稽徵法規定，納稅義務人因天災、事變、不可抗力事由不能在法定期間內繳清稅捐者，納稅義務人可在規定繳納期間內，向該管稅捐稽徵機關申請延期或分期繳納稅款。

賦稅署署長李慶華表示，現行的「納稅義務人申請延期或分期繳納稅捐辦法」，是依據應納稅額分級，未達20萬元只能延期一至二個月，超過1,000萬才可延期最長一年，不過財政部預計今日公布的最新辦法將放寬，針對受疫情影響者，不分稅額、不分稅目，都可延長繳納最多一年。

不過李慶華提醒，繳納期間雖可延長一年，但仍應在法定期間完成「申報」。以個人綜合所得稅舉例，仍需在今年5月1日至6月1日法定申報期間內，完成申報，但可在申報時申請延期或分期繳納；若因受到隔離、居家檢疫等導致申報有困難，財政部日前也已公告，最多可延後一個月申報。