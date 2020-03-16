財長蘇建榮：國安基金一旦啟動 一、二周就可止跌

疫情衝擊全球股市，國安基金動向受關注，財政部長蘇建榮今天在立法院答詢表示，國安基金持續密切關注，依過去經驗，國安基金一旦進場，一、二周後就可成功止跌。

財政部今天向立法院財委會作業務報告，立委林德福質詢表示，國安基金若進場護盤可以完全穩定股市？還是面臨更大虧損危機？蘇建榮表示，依規定，國安基金的進場必須有一定條件的成就，過去國安基金一進場，原本下跌的股市都會上漲，進場一、二周後就可以拉上來。

這次面對疫情影響，國安基金目前是密切關注，會視情況，必要的話會召開臨時委員會議討論；而過去國安基金六次進場護盤六次，五次都獲利，只有一次虧損。

至於國安基金進場時機？蘇建榮表示，要由國安基金委員會決議，委員都是各黨派代表，委員會採共識決。

林德福並問，國安基金會否造成四大基金虧損擴大？蘇建榮說，國安基金規模5,000億元，其中2,000億元是國庫拿股票向銀行質押借款，若不夠，可以再跟四大基金借用可投資股市剩餘資金3,000億元。

但依過去經驗，國安基金最多只動用1,200億元，都未動用到四大基的3,000億元，蘇建榮表示，即便動用到四大基金的資金，也會付息給四大基金。