放無薪假企業 補助可照領
勞動部長許銘春昨（12）日在立法院表示，若疫情擴大衝擊，企業減班休息增加，將增加「充電再出發計畫」及「安心就業計畫」之薪資補貼經費，業者及勞工不用擔心拿不到補助。
新冠肺炎疫情衝擊各行各業，將以減班休息（俗稱無薪假）因應，國民黨籍立委蔣萬安昨日質詢指出，有業者反映地方政府以「未連續二年虧損」為由，不准企業實施無薪假、或通報實施無薪假。
對此，許銘春也澄清，企業只要受景氣影響，就可實施減班休息，不需要符合連續二年虧損等條件。
許銘春昨日在立法院社福委員會詢答時，作上述表示。
外界關切無薪假之實施，蔣萬安表示，有些企業反映，要實施無薪假，依規定已開過勞資協商會議，取得勞工同意，但地方政府勞工主管機關卻以「未連續二年虧損」為由，不准企業通報實施無薪假；而未通報實施無薪假，勞工就無法獲得「充電再出發計畫」或「安心就業計畫」之薪資補貼，勞工反而因此受害。對此，許銘春澄清，不會因「未連續二年虧損」而不讓企業實施無薪假。
民進黨籍立委蘇巧慧質詢時表示，有企業會擔心一旦太晚實施無薪假，會拿不到「充電再出發計畫」及「安心就業計畫」等薪資補助，所以搶先實施；對此，許銘春也說，會視疫情衝擊、企業實施無薪假情況，再增加「充電再出發計畫」及「安心就業計畫」之經費。
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