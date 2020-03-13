藥局代售口罩 補貼款免稅

衛服部食藥署日前宣布，補貼代售實名制口罩的健保藥局每日800元，財政部昨（12）日表示近日將發布解釋令，核釋這筆補貼款無須課徵所得稅，扣繳義務人也免開立扣繳憑單。

新冠肺炎疫情持續延燒，藥局代售實名制口罩，使工作量暴增，食藥署日前已宣布自2月6日起，補貼協助販售實名制口罩的藥局每日800元，相關費用自口罩實名制盈餘支應。

財政部表示，健保藥局在疫情指揮中心成立期間，受政府機關委託辦理代售徵用口罩，自政府取得的款項，是以收入的100%認定成本及必要費用，也就是說，無論是自民眾收取的口罩費用，或是自政府領取的每日800元補貼，都無須課徵所得稅。

財政部解釋，健保藥局代售口罩，是依據指揮中心成立期間的規定價格代售徵用口罩，取得的款項全數交給公庫，因此無所得課稅問題；而每日800元的補貼款項，是政府補貼給健保藥局，也無所得問題。

藥局代售實名制口罩及防疫酒精，都無須課徵營業稅，也免開統一發票。