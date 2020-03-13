業者漏報所得 虧損也要罰

經濟日報 / 記者程士華／台北報導

台北國稅局表示，企業不論當年度為盈利或虧損，都應如實申報。年度呈現虧損的企業，如果查獲漏報所得，即便計算下來仍然不用繳稅，依法仍然可以開罰。不過開罰金額設有上限，最多裁處新台幣9萬元罰鍰。

官員指出，針對年度有獲利的營利事業，政府會依20％稅率課徵營利事業所得稅，但如果業者短漏報營利所得，當年度繳的稅也會變少，國稅局查獲之後會以更正後的結果，重新核定當年度應申報的營所稅額，並據核定後的結果來補稅。

但是企業並不是每年都會獲利，有可能在國稅局重新核定所得額後，當年度仍然處於虧損的狀態。官員指出，依據《所得稅法》第110條規定，這種情況如實申報並無應納稅額，但是如果確實有漏報所得的情況，國稅局為維護主動申報制度，仍然會進行裁罰。

國稅局 所得稅 新台幣

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