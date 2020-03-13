賣陸企股權 留意稅務風險

新冠肺炎疫情持續，促使大陸台商調整各地供應鏈，勤業眾信昨（12）日提醒，中國大陸對於直接處分、間接轉讓大陸子公司股權都要課徵10%資本利得稅，且並非唯一對間接轉讓股權課稅的國家，台商調整供應鏈過程務必謹慎。

勤業眾信稅務部副總經理徐有德指出，企業財務狀況受到疫情衝擊，除了靠各國政府紓困或融資，也可以會開始賣出非核心的部門，以便讓專注核心項目增加營運資金，這是度過難關的解決方案之一，但是台商處分大陸子公司時必須特別小心稅務問題。

徐有德表示，針對境外股東直接出售股權的狀況，大陸會以10％稅率課徵資本利得稅，以台商常用的控股架構而言，可能會在英屬維京群島（BVI）開設A公司，並由A公司擔任大陸的B公司的大股東；如果A公司將B公司股票賣掉，大陸就會從中扣取10％資本利得稅。

徐有德表示，由於稅負成本存在，過去有些台商會選擇不同做法，像是直接賣掉位於BVI的A公司股份，這樣位在大陸的B公司雖然股東仍是A公司，但台商卻能因此避開資本利得稅；然而大陸也發現這種狀況，因此已經針對間接轉讓持股的情形建立課稅制度，只要境外股東相當程度營收依賴持股大陸子公司，這種股權轉讓模式也視為直接出售股權，要課10％資本利得稅。

而且不只大陸會針對間接轉讓股權課稅，徐有德指出，包括印尼、印度都設有間接轉讓課稅的制度，越南目前也在研擬相關的法案，台商想要處分這些國家及地區的子公司，不論是出售脫手，或是調整控股架構，都必須留意一定的稅務風險。

徐有德建議，台商近期應好好檢視資金水位，確保能夠紓解銷售下滑所帶來的現金短缺，未來若想進行供應鏈調整，或是在併購潮中獲得出線的機會，現金都是不可或缺的關鍵，企業可以思考以資產或股權作價，以便降低併購交易所需的現金壓力；若是集團內部有需要移動資金支應疫情，建議以盈餘分配、借款等方式來移轉資金。