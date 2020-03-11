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一張圖估出8國「病例增長」！網見這疑點：日本不簡單

前二月稅收 續創歷年同期新高

經濟日報 / 記者翁至威／即時報導

財政部今（11）日發布最新稅收統計，前二月總稅收2,320億元，年增8.2%，續創歷年同期新高，就各稅目來看，綜合所得稅、營業稅前二月實徵淨額也都寫下同期新高，財政部統計處副處長陳玉豐表示，由於部分稅收有遞延效果，新冠肺炎對於稅收的衝擊尚未浮現。

財政部統計，2月稅收共770億元，年增28.3%；前二月累計稅收共2,320億元，年增8.2%。陳玉豐指出，2月單月稅收增加較多的包括綜所稅、營業稅、證交稅以及土增稅等，反之減少較多的為營所稅及菸酒稅。

陳玉豐表示，2月綜所稅稅收為333億元，年增18.4%，主要受到年終獎金扣繳稅款入帳，以及補徵稅款增加所挹注。

此外雖新冠肺炎疫情衝擊消費市場，但據財政部統計，2月營業稅實徵淨額較去年同月增加74億元，從負149億元升為負75億元，甚至前二月累計稅額還創下歷年同期新高，顯然還無法從營業稅徵起情形觀察到疫情影響。

營業稅 財政部

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