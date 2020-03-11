今年統一發票增開200元及500元獎 多108萬個中獎機會

好消息！財政部賦稅署表示，自今（109）年1-2月期起，將增開六獎1組及雲端發票專屬5百元獎10萬組，將多108.3萬個中獎機會。未來若獎金較為寬裕，將適度調增雲端發票專屬5百元獎組數或200元的六獎組數。

賦稅署說明，統一發票每期開出特別獎及特獎各1組，頭獎至六獎3組；雲端發票專屬1百萬元獎15組、2千元獎15000組及5百元獎40萬組。

賦稅署表示，歷年來各期統一發票中獎獎金皆有逾期未領取情形，為妥善運用統一發票給獎經費，每年初規劃統一發票每期開獎獎別及組數時，會參據前一年度平均每組兌領張數、兌領成長率及當年度預算估算，經審慎估算中獎獎金及手續費後，今年度增開六獎組數1組，將可增98.3萬個中獎機會。

此外，為鼓勵民眾索取雲端發票，特別將雲端發票專屬5百元獎由108年9-12月期40萬組調增為50萬組。合計增開六獎及5百元雲端發票專屬獎增10萬組，總計中獎機會將多108.3萬個。