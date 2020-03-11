雲端發票500元獎 增開10萬組

財政部賦稅署表示，自今年1-2月期起，統一發票每期開出特別獎及特獎各1組，頭獎至六獎3組，另增開六獎一組及雲端發票專屬100萬元獎15組、2,000元獎15,000組、500元獎50萬組。

財政部賦稅署說明，歷年來各期統一發票中獎獎金皆有逾期未領取情形，為妥善運用統一發票給獎經費，財政部在每年初規劃統一發票每期開獎獎別及組數，是參據前一年度平均每組兌領張數、兌領成長率及當年度預算估算，經審慎估算中獎獎金及手續費後，今年度增開六獎組數1組。

此外，為持續鼓勵民眾索取雲端發票，特別將雲端發票專屬500元獎由2019年9~12月期40萬組調增為50萬組。

財政部賦稅署強調，將於年中注意中獎獎金經費執行情形，倘獎金較為寬裕，將適度調增雲端發票專屬500元獎組數或六獎組數。