防疫假給薪可減稅 財部公布子法三重點

新冠肺炎疫情未歇，衛服部、財政部近日公告防疫隔離假薪資費用加倍減除辦法，企業在員工防疫隔離假期間仍支薪，申報當年度所得稅時可加倍減除費用，辦法明訂適用對象、獎勵不得重複、應檢附文件等三大重點。

財政部表示，為了鼓勵企業在員工防疫隔離假期間仍支薪，依據三讀通過的「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」規定，公司在員工防疫隔離假期間所給付薪資，可在申報當年度所得稅時，就薪資金額的200%，自所得額中減除，適用期間為2020年1月15日起至2021年6月30日止。

衛服部與財政部近日公布相關減除辦法，明訂各項細節。首先，適用對象必須是因新冠肺炎疫情，經衛生主管機關認定應接受隔離、檢疫者而請假，或員工為照顧生活不能自理的受隔離檢疫家屬而請假，或配合中央流行疫情指揮中心應變處置而請假，請假期間企業若給薪，即可適用。

其次，辦法也規定同一筆薪資費用不得重複享有租稅優惠，且應減除政府補助款部分。財政部舉例，若一筆薪資費用為全職研發人員之薪資，且已適用產創條例研發投資抵減優惠，就不得再重複適用防疫隔離假薪資加倍減除。

最後，財政部表示，申請適用防疫隔離假薪資加倍減除，應在辦理當年度所得稅結算申報時，檢附薪資金額證明、假單、請假紀錄、衛生主管機關開立的居家隔離通知書、居家檢疫通知書等證明文件。