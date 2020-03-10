今年報稅增三利多 雙薪二幼兒家庭課稅門檻123.2萬元

今年綜合所得稅申報新增的長期照顧特別扣除額，採每人每年12萬元定額免稅方式，符合資格者，只要能提出事實證明文件，就有機會適用；新增薪資收入申報費用可選擇實際與職業相關「職業專用服裝費」、「進修訓練費」及「職業上工具支出」等三項特定費用，核實減除（即「名模條款」）或最高可定額減除20萬元之二擇一的機制；而且基本生活費也從17.1萬元調高至17.5萬元，因此，對於部分民眾而言，課稅門檻也提高了。

KPMG安侯建業聯合會計師事務所稅務投資部會計師游雅絜說明，今年每人免稅額為8萬8,000元，單身標準扣除額為12萬元，有配偶者標準扣除額加倍為24萬元。

特別扣除額除今年新增的長照特別扣除額每人12萬元之外，另外還有身心障礙扣除額每人20萬元、教育學費特別扣除額每人2萬5,000元、幼兒學前特別扣除額每人12萬元及薪資所得特別扣除額每人20萬元，

因此，「單身者」課稅門檻40.8萬元，「雙薪家庭」81.6萬元，「雙薪家庭扶養兩名五歲以下幼兒」課稅門檻123.2萬元，「雙薪家庭扶養兩名就讀大學子女」則是110萬元。

游雅絜一步說明，108年度綜合所得稅新制的大重點是「特別扣除額」，政府因應高齡化社會的長照需求，適度減輕家庭照顧身心失能者之租稅負擔，增訂「長期照顧特別扣除額」，符合條件者，每人每年可定額減除12萬元；且為了財政資源能夠有效運用，訂有排富條款，排除高所得者適用長期照顧特別扣除額。

另外，之前年度「薪資所得特別扣除額」只能採取定額方式減除，今年新增另一個選擇，受僱者如果在108年度負擔「職業專用服裝費」、「進修訓練費」及「職業上工具支出」等三項特定費用，於申報時填寫薪資費用申報表、檢附憑證及證明文件，符合規定者，可核實認定；但在選擇時，須留意各項特定費用都訂有薪資收入3%的上限，且是個別單項計算限額，所以納稅人應視薪資所得多寡及三項費用實際發生金額的分布狀況，加以評估。

以年薪200萬元的上班族，實際與職業相關「職業專用服裝費」、「進修訓練費 」及「職業上工具支出」等三項特定費用分別為8萬元、9萬元及8萬元，合計為25萬元，但因三項特定費用共可扣除上限僅為18萬元，因此直接選擇採「薪資所得特別扣除額」定額減除20萬元，較為有利。

如年薪300萬元，三項共可扣除上限也提高至27萬元，如符合規定，可減除實際與職業相關的支出25萬元，將比定額減除20萬元優惠。

另外「長期照顧特別扣除額」是採定額免稅，所以民眾在申報減除「長期照顧特別扣除額」時，重點是在證明符合長期照顧之事實資料，無須就支出金額逐一蒐集憑證，即使未聘僱外籍看護工或是受有補助等情形，只要符合條件，就可享有每人每年定額減除12萬元。