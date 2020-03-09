受疫情影響 竹縣旅館及娛樂業可申請節稅

受新冠肺炎疫情衝擊，觀光、旅遊、娛樂等產業首當其衝，竹縣娛樂業者目前已申請停業或歇業者23家、娛樂設備減少者11家；觀光旅館業及旅館業者竹縣有28家，109年房屋稅應納稅額約4162萬元(每月約347萬元)，目前竹縣尚無業者因疫情申請房屋使用情形變更。竹縣稅務局提醒業者，娛樂業可依實際營業情形申請降低娛樂稅額；旅館業因疫情停歇業，房屋稅可申請適用較低稅率。

竹縣稅務局表示，原供營業使用的房屋若有停業、歇業或空置等情形，可向稅務局申請使用情形變更，以減輕租稅負擔，而房屋稅是依實際使用情形按月計課，如旅館業者因疫情影響將旅館部分樓層關樓停用，如經查證屬實，在停用期間准以「一層樓」為核准單位，由營業用稅率3%，改按非住家非營業用稅率2%課徵房屋稅，每月約可節省三分之一房屋稅款。

另，採自動報繳方式申報的娛樂業者，如因疫情影響而致娛樂設施未使用或營業收入減少，可按每月實際收入申報從而減輕稅負；採查定課徵方式課徵業者，可依實際營業狀況向稅務局申請停歇業，或申請減少娛樂設備數量，經稅務局現勘後，按日核算娛樂稅以降低稅額。

縣長楊文科表示，受到這波疫情影響，請旅館及娛樂業注意業者權益，縣府也會給予適時協助，一起渡過疫情，讓傷害降到最低。