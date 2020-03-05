快訊

發再多也沒有用？楊志良點出陳時中沒說的口罩真相

聽新聞
test
0:00 / 0:00

史上規模最大！受隔離者八大稅目繳納期限可展延

經濟日報 / 記者翁至威／即時報導
地方稅展延情形。圖／財政部提供
地方稅展延情形。圖／財政部提供

因應新冠肺炎疫情，財政部今（5）日宣布針對因疫情受隔離、治療或檢疫者，延長今年3月至5月八大稅目申報繳納期限，包括綜所稅、營所稅、營業稅、貨物稅、菸酒稅、牌照稅、房屋稅、奢侈稅，多延長半個月至一個月左右。據了解，此次全面展延也是財政部史上規模最大、稅目最多、延長最久的一次。

賦稅署副署長李怡慧表示，適用延長申報繳納期限的對象，主要是個人在原法定報繳期限內接受治療、隔離或檢疫者；公司則是負責人、主辦會計人員、受委任會計師等在原報繳期間內接受治療、隔離或檢疫，才可適用。若未有前述情形，仍應在原申報期限內完成報繳。

所得稅方面，前述適用對象的綜所稅、營所稅及房屋稅，繳納期限自6月1日展延至6月30日；使用牌照稅繳納期限自4月30日展延至6月1日；3月至5月期間，各期營業稅、貨物稅、菸酒稅、奢侈稅，也都分別展延約半個月。

此外，適用對象若在展延期限屆滿時，仍在接受隔離治療，申報繳納期限可自隔離治療結束次日起，一律再展延20日。舉例而言，個人綜所稅延長至6月30日，納稅人甲君直到7月1日才解除隔離，此時就可再寬限20日。

賦稅署表示，此次公告適用對象無須事前提出申請，僅須在公告展延期限內檢具主管機關開立之隔離治療通知書、隔離通知書或檢疫通知書等相關證明文件，向該管稅捐稽徵機關申報並繳納稅款。

所得稅展延一個月。圖／財政部提供
所得稅展延一個月。圖／財政部提供
各類稅目展延情形。圖／財政部提供
各類稅目展延情形。圖／財政部提供

綜所稅 疫情 營業稅

延伸閱讀

居家檢疫溜出門找情郎 彰化19歲女罰10萬

受疫情影響無法按時繳稅者 可申請延緩繳納

公主號106名港人檢疫期滿 離開隔離營

配合居家檢疫隔離需求 南投縣推防疫關懷包

相關新聞

史上規模最大！受隔離者八大稅目繳納期限可展延

因應新冠肺炎疫情，財政部今（5）日宣布針對因疫情受隔離、治療或檢疫者，延長今年3月至5月八大稅目申報繳納期限，包括綜所稅...

不讓報稅成隱私破口 3月16日前可申請客製化服務

每個人都有自己的生活隱私，即便是親如家人的程度，也不方便透露，希望是自己知道就好，但每年報稅卻會成為一個破口，深怕家人從就醫紀錄中發現。南區國稅局表示，針對這類民眾的需求，可以申請客製化服務，向國稅局要求分開提供醫藥、生育或各類扣除額資料，或是直接申請不提供，這項服務申請期間只到3月16日截止。

年薪百萬以上 我們可用「名模條款」節稅嗎？

5月報稅季即將來臨，尤其針對年薪百萬以上的族群，今年報稅有「名模條款」這個新的節稅方案，高雄國稅局提醒，若是平時工作需要的治裝、進修訓練、工具支出等費用龐大，可以選擇向國稅局核實申報減除，比現行20萬元定額扣除更划算。

延期或分期繳納 無薪假不適用？

延期繳稅一個月只限被隔離者，放無薪假者不行？高雄一位陳先生最近被放了無薪假，正愁沒錢繳房貸，卻收到一張2019年個人綜合所得稅1萬多元的補稅單，他向高雄國稅局詢問申請延期或分期繳納，遭到拒絕，國稅局官員回說，目前尚無放無薪假可以延分繳的規定。

受疫情影響無法按時繳稅者 可申請延緩繳納

新冠肺炎疫情未歇，但報稅季節將至。財政部長蘇建榮表示，財政部考量部分民眾因接受隔離、居家檢疫，或是治療導致無法如期繳稅，今天將正式公告延期繳稅方案，包括4月的使用牌照稅，以及5月的房屋稅、個人綜合所得稅及營利事業所得稅等，申報繳納期限延長一個月。

納稅人遭隔離 可延後繳稅

新冠肺炎疫情衝擊，財政部官員昨（4）日表示，因疫情遭到隔離或居家檢疫等原因，導致無法在期限內繳稅者，可依據稅捐稽徵法第10條規定，延長繳稅期間，最快本周發布公告，載明受衝擊稅目的延長繳納期間。初步規劃延長一個月，包括所得稅、牌照稅、房屋稅、營業稅等皆可涵蓋。

六類貨品進口 電子化完稅

中區國稅局表示，海關推行數位化作業，包括橡膠輪胎、水泥、飲料品、平板玻璃、油氣類及電器類等六類貨品進口，即日起不用再向海關請領完稅照，海關可以透過電子系統查驗貨物完稅狀況、放行貨物；廠商若有需要，也可事後線上印製紙本完稅照。

稅捐復查 要以公司名義申請

北區國稅局提醒，如果查稅結果出問題，公司要向國稅局提出異議時，要小心復查程序不能用負責人名義，必須以公司名義提起，否則勢必遭到駁回，錯失更正權利。

境外清算資金匯回 流程簡化

台北國稅局表示，企業若想清算海外子公司匯回資金，相關流程已經大幅簡化，過去須採二階段模式，先分配盈餘再辦理解散，現在只要提供股東會或董事會決議解散的議事錄，即符合境外資金匯回專法的標準。

許虞哲辭世 財長蘇建榮：他是國家財政永遠的巨人

期交所董事長、前財政部長許虞哲因病辭世，今天早上在北市第一殯儀館舉行追思祝福奠禮，財政部長蘇建榮率財政部官員出席致意，財...

新冠疫情衝擊 所得稅繳納期間可望延長至6月底

5月報稅季即將來臨，受到新冠肺炎疫情衝擊，財政部官員表示，依據稅捐稽徵法第10條，受到天災、事變影響，稅捐機關可延長繳納...

受疫情衝擊者 綜所稅與營所稅規劃可延1個月繳

新冠肺炎疫情持續，針對受疫情影響的納稅人、企業負責人，財政部正研擬延期繳稅方案，受衝擊者，4月使用牌照稅、5月房屋稅、綜...

熱門新聞

撐住星宇的裡子面子 張國煒做這三件事

振興抵用券攻略 九個QA一次掌握

郭台銘想賣有線電視股權卡關 NCC要求先改善財務

嚴陳莉蓮走務實路線 蹲好馬步

結合國民旅遊住宿 振興券每份600~800元

鴻海集團土城廠口罩產線 啟動

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。