史上規模最大！受隔離者八大稅目繳納期限可展延

因應新冠肺炎疫情，財政部今（5）日宣布針對因疫情受隔離、治療或檢疫者，延長今年3月至5月八大稅目申報繳納期限，包括綜所稅、營所稅、營業稅、貨物稅、菸酒稅、牌照稅、房屋稅、奢侈稅，多延長半個月至一個月左右。據了解，此次全面展延也是財政部史上規模最大、稅目最多、延長最久的一次。

賦稅署副署長李怡慧表示，適用延長申報繳納期限的對象，主要是個人在原法定報繳期限內接受治療、隔離或檢疫者；公司則是負責人、主辦會計人員、受委任會計師等在原報繳期間內接受治療、隔離或檢疫，才可適用。若未有前述情形，仍應在原申報期限內完成報繳。

所得稅方面，前述適用對象的綜所稅、營所稅及房屋稅，繳納期限自6月1日展延至6月30日；使用牌照稅繳納期限自4月30日展延至6月1日；3月至5月期間，各期營業稅、貨物稅、菸酒稅、奢侈稅，也都分別展延約半個月。

此外，適用對象若在展延期限屆滿時，仍在接受隔離治療，申報繳納期限可自隔離治療結束次日起，一律再展延20日。舉例而言，個人綜所稅延長至6月30日，納稅人甲君直到7月1日才解除隔離，此時就可再寬限20日。