財政部公告 因疫隔離者繳稅期限延長一個月

新冠肺炎未歇，但報稅季節將至。財政部長蘇建榮今（5）日表示，財政部考量部分民眾因接受隔離、居家檢疫，或治療導致無法如期繳稅，今日財政部將正式公告延期繳稅方案，包括4月使用牌照稅，以及5月的房屋稅、綜所稅及營所稅等都包含在內，申報繳納期限延長一個月。

蘇建榮表示，4月開徵的使用牌照稅，及5月開徵房屋稅、個人綜所稅及企業營所稅，因受到新冠肺炎疫情影響，若納稅人、企業負責人及醫療人員受隔離影響，導致無法如期繳納，財政部放寬繳稅期限，有延期繳納需求，都可提出申請，國稅局會從寬給予認定。

此外，蘇建榮也進一步指出，防疫期間若企業因新冠肺炎導致暫停營業，亦可向國稅局申報，暫停免繳營業稅。

蘇建榮指出，各稅目延長繳納期限，大致上將延長一個月，例如5月繳納的綜所稅，申報繳納期限可望延至6月為止。

蘇建榮表示，依「稅捐稽徵法」第十條規定，若民眾因為防疫政策被隔離，無法在期限內繳稅，財政部將主動公告延緩繳納期間；若因疫情導致收入減少，根據同法第二十六條，民眾可主動跟各地國稅局申請延期、分期繳納，其延期或分期繳納期間，不得逾三年。