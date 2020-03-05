納稅人遭隔離 可延後繳稅

新冠肺炎疫情衝擊，財政部官員昨（4）日表示，因疫情遭到隔離或居家檢疫等原因，導致無法在期限內繳稅者，可依據稅捐稽徵法第10條規定，延長繳稅期間，最快本周發布公告，載明受衝擊稅目的延長繳納期間。初步規劃延長一個月，包括所得稅、牌照稅、房屋稅、營業稅等皆可涵蓋。

稅捐稽徵法第10條規定，受到天災、事變影響，稅捐機關可延長繳納期間，為了方便徵納雙方遵循，因新冠肺炎遭到隔離或居家檢疫的納稅人，若因此無法如期繳稅，財政部將發布公告，寬限其繳稅期限。

據了解，初步規劃預計將延長一個月，以5月即將來臨的所得稅結算申報而言，今年開徵期間為5月1日至6月1日止，受隔離的納稅人最晚可延到6月底或7月1日再繳稅。

官員也表示，若是納稅義務人受疫情影響，直到延長期間才解除隔離，稽徵機關也會視情況再給予一定期間的寬限延長，例如綜合所得稅若延長到6月底，納稅人甲君直到6月30日才解除隔離，可能就會再給予20天的寬限期。

官員表示，詳細的適用對象及辦法仍待拍板定案，最快本周公布明確延長期間、所需備齊文件以及確切適用對象等細節。

財政部在2003年SARS疫情期間，也曾針對因疫情住院或遭居家隔離，而無法在法定期限內完納稅捐的納稅人，提出延期繳稅措施，當時主要針對所得稅，是自納稅人隔離屆滿後延長14日，在延長期間申報不另計利息。

財政部長蘇建榮昨表示，除了稅捐稽徵法第10條，同法第26條也規定，受到天災、事變等不可抗力事由導致無法在法定期間繳清稅捐者，可申請分期繳納，最多可分三年。

財政部表示，受到新冠肺炎影響，財政部已有不少租稅協助措施，所得稅方面，營利事業可善用十年盈虧互抵，若給付防疫假員工薪資，隔年報稅該筆薪資可加倍減除。