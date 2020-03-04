許虞哲辭世 財長蘇建榮：他是國家財政永遠的巨人

期交所董事長、前財政部長許虞哲因病辭世，今天早上在北市第一殯儀館舉行追思祝福奠禮，財政部長蘇建榮率財政部官員出席致意，財政部長蘇建榮表示，對於許虞哲一生致力於財政耕耘滿懷感念與不捨，許虞哲是國家財政永遠的巨人，財政部全體同仁會延續他的精神，堅守岡位，為國家財政盡心盡力。

蔡英文總統親臨奠禮頒贈褒揚令，感念許虞哲在財政部長任內全力規劃及推動所得稅優化方案這項大工程，我國史上最大規模的稅改才能落實上路，有感減稅造福國人，感謝其一生為國家付出與奉獻。