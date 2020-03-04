新冠疫情衝擊 所得稅繳納期間可望延長至6月底

5月報稅季即將來臨，受到新冠肺炎疫情衝擊，財政部官員表示，依據稅捐稽徵法第10條，受到天災、事變影響，稅捐機關可延長繳納期間，近期將會發布公告，針對近期開徵的所得稅、牌照稅、房屋稅以及每兩月開徵一次的營業稅，訂定統一的延期繳納規定，各稅目延長期間一致，預計將延長一個月。

以與每個人最息息相關的所得稅為例，今年開徵期間為5月1日至6月1日止，若可提出確切文件，證明受到新冠肺炎衝擊導致被隔離、居家檢疫等，可延長一個月至6月底。

官員表示，近日就會公告相關作法，以利民眾及稽徵機關遵循，各稅目的延長期限會一致，原則上設定延期為一個月，屆時公告會明確訂出時間點，及所需備齊的文件、確切適用對象。

官員也表示，若是納稅義務人受疫情影響，直到延長期間才解除隔離，稽徵機關也會視情況再給予一定期間的寬限延長，例如綜合所得稅若延長到6月底，納稅人甲君直到6月30日才解除隔離，可能就會再給予20天的寬限期。

官員表示，詳細的適用對象及辦法仍待拍板定案，近期就會將各稅目繳稅期限延長情形公告；疫情非常時期，財政部會盡量協助納稅人，也提醒受到衝擊的納稅人記得備妥隔離證明等相關文件。