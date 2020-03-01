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境外電商獲核准淨利率名單 財政部網站查得到

經濟日報 / 記者翁至威／台北即時報導

財政部台北國稅局表示，為了幫助境內企業在支付款項給境外電商時，能夠正確扣繳相關稅款，目前已將申請淨利率及貢獻程度獲准的境外電商名單，公告在財政部稅務入口網，公開資訊包含境外電商名稱、註冊國家、核准適用期間等，境內企業可多加利用。

境外電商銷售電子勞務給境內企業（B2B）時，其所得稅應在境內企業支付款項時扣繳，扣繳率為20%，不過境外電商也可向稽徵機關申請核定適用的淨利率及貢獻程度，來爭取更低的實際扣繳率，以降低稅負。

舉例而言，臉書（Facebook）在2018年底申請核定淨利率、貢獻程度，獲國稅局核准自2019年至2021年三年間，淨利率為30%，貢獻度為100%，因此原適用扣繳率雖為20%，但實際扣繳率則降到6%，舉例來說，國內企業支付1萬元廣告費給臉書時，只需扣繳600元所得稅。

國稅局表示，自2017年開始，境外電商可依財政部解釋令規定，向稽徵機關申請核准，按其營業項目適用的同業利潤標準淨利率，及境內利潤貢獻程度計算我國課稅所得額，並依適用扣繳率計算扣繳稅額。

官員表示，企業可前往財政部稅務入口網查詢相關資訊，可查到境外電商名稱、註冊國家、核定適用期間等資訊，不過所核准的淨利率、貢獻程度，基於課稅資料保密原則不得公告，企業可洽詢所交易的境外電商。

電商 財政部 國稅局

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