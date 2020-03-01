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網路交易漏報營業稅 國稅局去年開罰逾1億元

經濟日報 / 記者翁至威／台北即時報導
財政部台北國稅局提醒，無論是境外電商或境內網路賣家，透過網路平台銷售貨物或勞務，就應依規定報繳營業稅。 聯合報系資料照／記者陳易辰攝影
財政部台北國稅局提醒，無論是境外電商或境內網路賣家，透過網路平台銷售貨物或勞務，就應依規定報繳營業稅。 聯合報系資料照／記者陳易辰攝影

在新冠肺炎疫情延燒下，宅經濟持續發酵，網路交易也越來越頻繁。財政部台北國稅局提醒，無論是境外電商或境內網路賣家，透過網路平台銷售貨物或勞務，就應依規定報繳營業稅，國稅局將持續辦理相關查核，日前才剛查獲境內營業人銷售遊戲幣，未開立統一發票，漏稅高達862萬元。

台北國稅局表示，為維持租稅公平，國稅局持續蒐集金流、物流及資訊流等課稅資料，來查核境外電商或境內網路賣家是否依規定報繳營業稅。

國稅局指出，日前查獲境內多家營業人在線上遊戲平台銷售遊戲幣，卻未開發票，漏報銷售額共1億餘元，遭到國稅局補稅862萬元，並依營業稅法及稅捐稽徵法規定擇重處罰。

官員表示，「遊戲幣」的取得如果是以現金、商品、勞務為對價，那就代表遊戲幣具有商品性質，必須依規定以遊戲幣價金的全額開立統一發票，並報繳營業稅。

國稅局表示，個人以營利為目的，在網路上銷售貨物或勞務，當月銷售額達營業稅起徵點，也就是銷售貨物達8萬元、銷售勞務達4萬元時，就必須向國稅局申請稅籍登記。

除了境內網路賣家須注意外，境外電商營業人銷售勞務給我國自然人，且年銷售額超過新台幣48萬元者，也必須辦理稅籍登記，目前依據台北國稅局統計，在台登記營業稅稅籍的境外電商共136家，其中有114家仍營業中。

官員表示，去年光是台北國稅局轄區，進行網路交易查核作業，輔導境外電商補報繳及查獲補徵營業稅額合計近4,000萬元，罰鍰359萬元；境內網路賣家自動補報繳及查獲補稅合計逾1億元，罰鍰金額也達1億元。

國稅局表示，今年將會持續辦理網路交易相關查核作業，呼籲境外電商、境內網路賣家自行檢視是否有未辦理稅籍登記就擅自營業，或短漏報銷售額、稅額等情況，若在未經檢舉或調查前自行向所屬國稅局補辦登記、補報繳稅款並加計利息，就可免罰。

國稅局 營業稅 電商

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