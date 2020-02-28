藥用酒精原料口罩 關稅減免

經濟日報 / 記者程士華／台北報導
行政院27日核定，對於取得衛福部核發的藥用酒精原料，機動調降關稅為10%，口罩也機動調降關稅稅率至免稅，為期三個月。 本報系資料庫
行政院27日核定，對於取得衛福部核發的藥用酒精原料，機動調降關稅為10%，口罩也機動調降關稅稅率至免稅，為期三個月。 本報系資料庫

為因應新冠肺炎防疫需要，行政院於昨（27）日拍板核定二大防疫物資關稅機動調降，其中藥用酒精原料關稅減半，口罩更是直接調至免稅，為期三個月。

財政部關務署表示，今年截至2月16日止，酒精原料進口價格持續上漲，導致防疫期間生產業者進口成本提升，考量由於世界各國疫情持續擴大，藥用酒精等防疫物資需求量也大增，可以預期原物料價格上漲趨勢，為充足供應防疫需求，有適用降低進口成本的必要。

至於口罩方面，關務署指出，目前政府已經緊急購置機台，委託口罩業者生產，預計3月初要讓全台產量達到每日1,000萬片，同樣基於疫情擴散考量，全球對口罩的需求量亦持續增加，原物料同樣可能呈現上漲趨勢。

官員表示，基於二大防疫物資的國內需求考量，從即日起至5月26日止，為期三個月期間內，將機動調降取得衛福部核發證明文件的藥用酒精原料（稅則號別第2207.10.90號）關稅，由20%機動調降為10%；口罩方面（稅則號別第6307.90.50號），關稅則將由現行7.5%，機動調降為免稅。

口罩 酒精

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