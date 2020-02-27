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目前全球最高層級病例！伊朗副總統確診新冠肺炎

旅館、餐廳因疫情關閉樓層 新北市准調整房屋稅

經濟日報 / 記者林于蘅／台北即時報導

新北稅捐稽徵處今（27）日表示，疫情衝擊飯店旅館、餐廳或營業店面業者，因生意清淡而縮小營業面積，甚至申請將部分樓層暫停營業，准在停用期間依照停用樓層比率，核准由營業用稅率（3%）改按非住家非營業用稅率（2%）課徵房屋稅，約可節省三成房屋稅款

新北市政府稅捐稽徵處表示，為減輕受肺炎疫情衝擊影響的飯店及旅館業者的稅捐負擔，將與觀光旅遊局合作建立跨機關通報機制，如有飯店及旅館業者向觀旅局申請停、歇業情事，該處將依觀旅局通報資料主動辦理房屋稅適用較低稅率，以減輕業者負擔。

新北稅捐稽徵處指出，飯店業者如因疫情影響致生意清淡，縮小營業面積而申請將部分樓層暫停營業，如經查證屬實，在停用期間准以停用樓層按比例核准由營業用稅率（3%）改按非住家非營業用稅率（2%）課徵房屋稅，約可節省三成房屋稅款。

其他餐廳或店面等營業用房屋，如亦受疫情影響致店面空置，也可以提出使用情形變更申請，以利適用較優惠稅率，節省荷包。

此外，新北市政府提醒，房屋稅是依實際使用情形適用不同稅率並「按月」課徵，務必要在30日內提出申請，以免影響權益，嗣後房屋恢復使用時，也應主動申報。

房屋稅 疫情 稅款

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